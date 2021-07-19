«Это всё-таки процент не просто так придуманный». Когда вырабатывается коллективный иммунитет к коронавирусу?
Новости Беларуси. Более 150 тысяч жителей Минской области сделали прививку от COVID-19. Активнее всего вакцинация идет в Столбцовском, Несвижском, Стародорожском и Клецком районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Медики стараются охватить как можно больше жителей. Организованы стационарные и мобильные пункты. Наращиваются темпы вакцинации и в сельской местности.
Как справляются врачи в Копыльском районе, узнал Вадим Смоляк.
Вадим Смоляк, корреспондент:
Каждый раз, когда появляется новая, неведомая ранее болезнь, люди делятся на два типа. Одни прибегают к народным методам лечения, другие доверяют свое здоровье современной медицине. Так получилось и с COVID-19. И тут уже в дело вступают врачи, задача которых направить людей в правильную сторону – в пункты вакцинации.
Татьяна Ковзун как раз из тех, кто сделал выбор в пользу научного прогресса. Раз вакцина есть и она работает, значит нужно как можно быстрее защитить себя и окружающих. Тем более когда есть, с чем сравнивать: недавно Татьяна Владимировна лично столкнулась с коронавирусом, и после этого вопрос, прививаться или нет, уже не стоял.
Татьяна Ковзун, жительница деревни Комсомольской:
Получилось так, что была в контакте с больными с COVID-19. Болелось тяжело, поэтому не хочется повтора. Прививаться надо для того, чтобы не болеть самим, не распространять инфекцию, ну и чтобы, в конце концов, справиться с ней.
«Они добросовестные граждане». Врач о том, как идёт вакцинация людей старше 60 лет
В Старицкой участковой больнице буквально очереди из желающих. Врачи говорят: на первых порах коридоры были практически пустые, а сейчас в день приходят до 40 человек. Для небольшой деревни это космические цифры, как если бы в Минске ежедневно прививались сотнями тысяч. Помощник врача Ирина Круковская признается: эффективнее всего помогает сарафанное радио.
Ирина Круковская, помощник врача Старицкой участковой больницы:
Я сама местная: все меня знают и я всех знаю. И наоборот, еду на велосипеде, говорю: «Встретила тебя, приходи, доктор все расскажет, мы расскажем – надо вакцинироваться. Не боишься за себя, побойся за нас».
75 % – это все-таки процент не просто так придуманный, это придумано, чтобы мы победили эту болезнь. Мы, одни медики, сами не победим ее, должно активно в этом участвовать население.
«Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом
В больнице план по вакцинации выполнен почти наполовину – показатель более чем солидный. Причем желающие практически поголовно интересуются российским «Спутником V». Врачи отмечают, что побочных эффектов от этой вакцины пока не фиксировали.
Вероника Торотько, заведующая Старицкой участковой больницы:
Мы активно уделяем внимание населению в плане доступности вакцинации. Мы организуем выезды на ФАПы, на дом к инвалидам первой группы.
Вакцинация в Старице продлится до сентября. С учетом традиционного роста заболеваемости к осени интерес к вакцине со стороны местных жителей будет расти в геометрической прогрессии, а значит необходимые 70 % покорятся без проблем.