«Это всё-таки процент не просто так придуманный». Когда вырабатывается коллективный иммунитет к коронавирусу?

Новости Беларуси. Более 150 тысяч жителей Минской области сделали прививку от COVID-19. Активнее всего вакцинация идет в Столбцовском, Несвижском, Стародорожском и Клецком районах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Медики стараются охватить как можно больше жителей. Организованы стационарные и мобильные пункты. Наращиваются темпы вакцинации и в сельской местности. Как справляются врачи в Копыльском районе, узнал Вадим Смоляк.

Вадим Смоляк, корреспондент:

Каждый раз, когда появляется новая, неведомая ранее болезнь, люди делятся на два типа. Одни прибегают к народным методам лечения, другие доверяют свое здоровье современной медицине. Так получилось и с COVID-19. И тут уже в дело вступают врачи, задача которых направить людей в правильную сторону – в пункты вакцинации. Татьяна Ковзун как раз из тех, кто сделал выбор в пользу научного прогресса. Раз вакцина есть и она работает, значит нужно как можно быстрее защитить себя и окружающих. Тем более когда есть, с чем сравнивать: недавно Татьяна Владимировна лично столкнулась с коронавирусом, и после этого вопрос, прививаться или нет, уже не стоял.

Татьяна Ковзун, жительница деревни Комсомольской:

Получилось так, что была в контакте с больными с COVID-19. Болелось тяжело, поэтому не хочется повтора. Прививаться надо для того, чтобы не болеть самим, не распространять инфекцию, ну и чтобы, в конце концов, справиться с ней. «Они добросовестные граждане». Врач о том, как идёт вакцинация людей старше 60 лет

В Старицкой участковой больнице буквально очереди из желающих. Врачи говорят: на первых порах коридоры были практически пустые, а сейчас в день приходят до 40 человек. Для небольшой деревни это космические цифры, как если бы в Минске ежедневно прививались сотнями тысяч. Помощник врача Ирина Круковская признается: эффективнее всего помогает сарафанное радио.

Ирина Круковская, помощник врача Старицкой участковой больницы:

Я сама местная: все меня знают и я всех знаю. И наоборот, еду на велосипеде, говорю: «Встретила тебя, приходи, доктор все расскажет, мы расскажем – надо вакцинироваться. Не боишься за себя, побойся за нас». 75 % – это все-таки процент не просто так придуманный, это придумано, чтобы мы победили эту болезнь. Мы, одни медики, сами не победим ее, должно активно в этом участвовать население. «Знаю, что это такое – не очень приятное ощущение». Почему прививаются те, кто уже переболел коронавирусом

В больнице план по вакцинации выполнен почти наполовину – показатель более чем солидный. Причем желающие практически поголовно интересуются российским «Спутником V». Врачи отмечают, что побочных эффектов от этой вакцины пока не фиксировали.