Обладатель двух государственных премий. Умер белорусский композитор Андрей Мдивани

Новости Беларуси. Ушел из жизни народный артист Беларуси Андрей Мдивани. Автор многочисленных симфоний, концертов, хоровых и вокальных циклов – он стал настоящей легендой белорусской музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его первыми произведениями были пьесы для фортепиано и даже опера по Бомарше. Мдивани – выходец из семьи грузинских интеллигентов: дед был юристом, отец – преподавателем русского языка.

Именно в семье распознали талант мальчика и отдали в музыкальную школу. Затем был Смоленск, где Андрей поступил в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. После – белорусская консерватория. За успехи в области музыкального искусства талантливый композитор получил две государственные премии. Одна из них – за балет «Страсти (Рогнеда)», поставленный на сцене Большого.