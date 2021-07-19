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Обладатель двух государственных премий. Умер белорусский композитор Андрей Мдивани

19 июля 2021 14:34
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Новости Беларуси. Ушел из жизни народный артист Беларуси Андрей Мдивани. Автор многочисленных симфоний, концертов, хоровых и вокальных циклов – он стал настоящей легендой белорусской музыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладатель двух государственных премий. Умер белорусский композитор Андрей Мдивани-1

Его первыми произведениями были пьесы для фортепиано и даже опера по Бомарше. Мдивани – выходец из семьи грузинских интеллигентов: дед был юристом, отец – преподавателем русского языка.

Именно в семье распознали талант мальчика и отдали в музыкальную школу. Затем был Смоленск, где Андрей поступил в музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. После – белорусская консерватория. За успехи в области музыкального искусства талантливый композитор получил две государственные премии. Одна из них – за балет «Страсти (Рогнеда)», поставленный на сцене Большого.

Обладатель двух государственных премий. Умер белорусский композитор Андрей Мдивани-3

Мдивани также лауреат специальной премии Президента за оперу «Маленький принц». Александр Лукашенко 19 июля направил соболезнование родным и близким народного артиста. Похоронят Андрея Мдивани на Восточном кладбище Минска. Там же в среду 21 июля состоится прощание.

# Некролог # Александр Лукашенко

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