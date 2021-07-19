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Протоиерей Фёдор Повный о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки: белорусам понятна боль японцев

19 июля 2021 14:34
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Новости Беларуси. Память о трагедии Хиросимы и Нагасаки увековечили в Беларуси. 19 июля в крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землей из этих мест, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате ядерной бомбардировки в августе 1945 года в японских городах пострадали 250 000 человек. О жертвах неоправданной жестокости военного времени под сводами Всехсвятского храма прозвучала молитва.

«Чтобы эта ситуация не повторилась». В крипту Храма-памятника Всех Святых заложили капсулу с землей Хиросимы и Нагасаки

Протоиерей Фёдор Повный о бомбардировке Хиросимы и Нагасаки: белорусам понятна боль японцев-1

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника Всех Святых:
Нам, белорусам, близка и понятна боль японцев, так как мы сами пережили последствия радиационной катастрофы в Чернобыле. И не понаслышке знаем о том, как мучается человек, облученный радиацией. Бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, несмотря на то, что является в первую очередь трагедией японского народа, является нашей общей страшной страницей Второй мировой войны.

# Вторая мировая война # общество # Федор Повный # Фотофакт

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