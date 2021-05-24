«Это вообще дорого – убивать сайт?» Вот что рассказал гендиректор СТВ про DDoS-атаки
Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу «По существу» собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Август прошлого года. Буквально несколько месяцев сайт СТВ лежал из-за DDoS-атак. Я считаю, это тоже киберпреступление. Это вообще дорого – убивать сайт? Это как делается?
Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:
К сожалению, не очень. Существует такое понятие, как «ботнет», когда программа, которая существует на большом количестве компьютеров (люди зачастую даже не подозревают, что у них стоит этот, по сути, некоторого рода вирус), отправляет команду, и делается большое количество запросов с разных компьютеров, с разных точек мира в одну какую-то конкретную точку, на которую осуществляется эта DDoS-атака.
И из-за того, что все сервера имеют разную пропускную способность, разную мощность оборудования, просто не выдерживают ни программное обеспечение, ни само железо. И по этой причине сайт перестает работать. Как был инцидент, когда проблема была с интернетом. Снизилась пропускная способность, потому что было слишком большое количество запросов, маленький был канал. Но при этом канал остается тот же самый у сайта, но количество запросов кратно увеличивается. Это эпизодическое явление, да, оно немного стоит денег.
Кирилл Казаков:
Кто-то на этом зарабатывает или это просто, чтобы сделать пакость?
Илья Бегун:
Это репутационный, скорее, заработок, потому что тот, кто объявляет, что он повалил какой-то сайт, он привлекает к себе внимание, а это дополнительные интересы. Потом они уже монетизируют. Выпускают программы, которые на самом деле кроме того, чтобы делать заявленное, попутно в даркнете осуществляют некоторые процедуры.
Кирилл Казаков:
Ну и показывая, что они умеют делать, монетизируют себя на рынке преступного труда?
Илья Бегун:
Для многих людей, к сожалению, повалить сайт – это как будто очень сложное явление, хотя по факту действительно заказать DDoS-атаку не очень сложно, но создается впечатление, как будто это прям целая команда хакеров сидит, а на самом деле это могут быть обычные школьники.
Кирилл Казаков:
У нас дел по DDoS-атакам много?
Дмитрий Острейко, начальник отдела Следственного управления УСК по Минску:
Нет, в структуре преступности небольшое количество данных преступлений. Это может быть связано и с латентностью этой преступности, потому что не каждый субъект хозяйственный, грубо говоря, будучи подвергнутым DDoS-атаке на непродолжительный период времени, обратится в правоохранительные органы.
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