«Это вообще дорого – убивать сайт?» Вот что рассказал гендиректор СТВ про DDoS-атаки

Новости Беларуси. Самые громкие хакерские атаки. Какие личные данные должны быть под грифом «секретно» и как защитить собственные деньги? На дискуссионной площадке ток-шоу « По существу » собрались эксперты в сфере кибербезопасности, правоохранители, специалисты IT, жертвы.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Август прошлого года. Буквально несколько месяцев сайт СТВ лежал из-за DDoS-атак. Я считаю, это тоже киберпреступление. Это вообще дорого – убивать сайт? Это как делается?

Илья Бегун, заместитель директора учреждения «Круглый стол демократических сил», айтишник:

К сожалению, не очень. Существует такое понятие, как «ботнет», когда программа, которая существует на большом количестве компьютеров (люди зачастую даже не подозревают, что у них стоит этот, по сути, некоторого рода вирус), отправляет команду, и делается большое количество запросов с разных компьютеров, с разных точек мира в одну какую-то конкретную точку, на которую осуществляется эта DDoS-атака.

И из-за того, что все сервера имеют разную пропускную способность, разную мощность оборудования, просто не выдерживают ни программное обеспечение, ни само железо. И по этой причине сайт перестает работать. Как был инцидент, когда проблема была с интернетом. Снизилась пропускная способность, потому что было слишком большое количество запросов, маленький был канал. Но при этом канал остается тот же самый у сайта, но количество запросов кратно увеличивается. Это эпизодическое явление, да, оно немного стоит денег.