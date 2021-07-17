«Это то, что мои дети ценят больше всего». Жанет рассказала, с каким условием дочки отпустили её на «Славянский базар»

Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Замечательное настроение. «Славянский базар» – это ты всегда приезжаешь в сказку, поэтому ждем с нетерпением всегда это событие, очень стильно готовимся к нему, очень ответственно. И прекрасная погода, по-моему, благоволит еще дополнительно тому настроению, с которым мы сюда приехали.

Как вам фестиваль? Как атмосфера?

Жанет:

Атмосфера волшебная, везде творчество, люди, которые приезжают сюда показать свое мастерство. Потому что в любой уголок можно заглянуть – просто какие-то невозможно красивые, замечательные картины, какие-то произведения искусства, сделанные своими руками. Я уверена, что именно к этому празднику готовится вся страна, и знаю, что именно в этот момент они могут приехать, показать здесь свой истинный талант.

Сувениры какие-то привозите из города?