«Это то, что мои дети ценят больше всего». Жанет рассказала, с каким условием дочки отпустили её на «Славянский базар»

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет.
Как ваше настроение? Готовы ли к «Славянскому базару»?
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет.
Как ваше настроение? Готовы ли к «Славянскому базару»?
Жанет, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Замечательное настроение. «Славянский базар» – это ты всегда приезжаешь в сказку, поэтому ждем с нетерпением всегда это событие, очень стильно готовимся к нему, очень ответственно. И прекрасная погода, по-моему, благоволит еще дополнительно тому настроению, с которым мы сюда приехали.
Как вам фестиваль? Как атмосфера?
Жанет:
Атмосфера волшебная, везде творчество, люди, которые приезжают сюда показать свое мастерство. Потому что в любой уголок можно заглянуть – просто какие-то невозможно красивые, замечательные картины, какие-то произведения искусства, сделанные своими руками. Я уверена, что именно к этому празднику готовится вся страна, и знаю, что именно в этот момент они могут приехать, показать здесь свой истинный талант.
Сувениры какие-то привозите из города?
Жанет:
Конечно, обязательно. У нас две дочери, и они отпустили нас только с условием, что мы им что-то привезем.
Что привозите, что заказывают дети?
Жанет:
Это обязательно хендмейд, это то, что мои дети ценят больше всего.
Девиз «Славянского базара» – «Через искусство к миру и взаимопониманию». Как вы считаете, способно ли искусство объединять людей?
Жанет:
Я часто говорю, что музыка – это язык единственный, который понятен всему миру, язык, на котором мы все разговариваем, понимаем друг друга, даже если это абсолютно неизвестный нам язык. Потому что что-то на уровне эмоций, энергетики – это то, что нас связывает. Все мы люди, у нас всех одинаковые потребности. Все мы хотим жить в мире, все мы хотим, чтобы нас хвалили, любили, уважали, поэтому музыка – это единственный путь, единственная дорожка. А вообще я считаю, что музыка – самый главный и единственный авторитет в мире, потому что когда рождается какая-то действительно сильная композиция, за ней может пойти целый народ, это, наверное, очень важно, об этом надо помнить.