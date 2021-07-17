«Сюда приезжают молодые исполнители, мы продолжаем эти дружественные отношения между народами». Анатолий Ярмоленко о «Славянском базаре»

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко. Вы в 2021 году председатель жюри конкурса молодых исполнителей. Скажите, какие у вас ожидания от конкурса?

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси:

Я с первого дня существования этого фестиваля и конкурса молодых исполнителей много раз был и председателем жюри, был членом жюри. Знаете, на мой взгляд, это особый конкурс. Это не конкурс популярной музыки, это не конкурс современной песни, здесь основная задача – это сохранить то отношение молодых исполнителей к тем произведениям, которые написаны, к вечным песням, которые написаны маститыми композиторами, как Пахмутова, Лученок. Это лучшие белорусские и русские композиторы. Где есть мелодия, слова, смысл, потому что сегодня немного теряется, каждый сам пишет, поет то, что ему придет в голову. А это уже несколько другая тема в творчестве. Здесь мы всегда судили и будем оценивать исполнителей по тому, как они относятся к тем вечным песенным произведениям, которые вошли в сокровищницу и российской, и белорусской песенной культуры, как они умеют понимать, проникать, как они это прочувствуют. Насколько эта миссия для вас ответственна и важна?

Анатолий Ярмоленко:

Конечно, это важная миссия. Судить, быть членом жюри, а тем более председателем, оценивать молодых исполнителей – это всегда вызвать на себя какой-то вопрос, может быть, вы не в тренде, может, вы не совсем понимаете. Нет, мы все понимаем. Мы следим за музыкой всех времен и поколений, потому что мы на этом держимся, поэтому много лет и существуем. Но это очень важно, чтобы передать ту смысловую нагрузку, которую закладывали мы в свои произведения, чтобы они не были бездумными, пустышками. Знаете, мы пели песни, которые трогают сердце человека, душу, голову. Сегодня в основном творчество зациклено ниже пояса. Поэтому хотелось бы, чтобы немного думали об этом. Но это не значит, что то, о чем я говорил, не нужно. Всегда надо уметь делать и то, и другое. Музыка есть для души, музыка есть для отдыха. Чем для вас является «Славянский базар»? Это все-таки мероприятие о сохранении ценностей или что-то другое? Анатолий Ярмоленко:

Фестиваль – это знаковое для страны и всего постсоветского государства мероприятие, потому что здесь собираются люди, которые близки по культуре, которые несут свое, даже то, что появилось за последние 30 лет, сколько он существует. Сюда приезжают молодые исполнители, мы продолжаем эти дружественные отношения между народами, как бы это ни звучало пафосно, но это так. Потому что сюда, когда приезжают, встречаются уже известные и те, которые в перспективе приходят на эту шикарную, одну из лучших концертных площадок в Европе. Я думаю, что это очень важное место встречи заинтересованных друг в друге людей, я бы так сказал. Вы правильно сказали, что на этом мероприятии есть артисты разных масштабов. Даниил Мышковец (представитель от Республики Беларусь), что вы о нем думаете? Может, вы с ним знакомы?

Анатолий Ярмоленко:

Нет, я не знаком с ним. Он закончил колледж в этом году. Я интересовался, у него очень хороший материал, интересный, но здесь трудно говорить. Он молодой человек, ему 20 лет, у него нет опыта работы. А знаете, что такое выходить на сцену перед известными исполнителями и показывать свои возможности? Когда только шаг ступил на сцену и начинаешь себя показывать, это присуще всем, сразу груз ответственности ложится, исполнитель начинает волноваться, интонировать не так, зажиматься. Здесь уже проявлять надо свои бойцовские качества, характер, чтобы убедить членов жюри. Мы смотрим и в потенциале возможности человека, но конкурс – это и есть соревнование бойцов. Они показывают в этот момент, что они могут. Выходишь на сцену – собрался и показал то, что ты можешь. Как вы любите проводить время в фестивальном Витебске? Может, есть любимые места?