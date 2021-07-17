Во время «Славянского базара» объекты питания работают круглосуточно. Что можно там попробовать?

Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления торговли и услуг Витебского горисполкома Надежда Берестнева.
Не останутся ли голодными гости Витебска?
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – начальник управления торговли и услуг Витебского горисполкома Надежда Берестнева.
Не останутся ли голодными гости Витебска?
Надежда Берестнева, начальник управления торговли и услуг Витебского горисполкома:
Нет, не останутся. В Витебске задействовано в центре города 50 стационарных объектов общественного питания. Кроме того, на улицах города оборудовано 22 летних сезонных кафе на 2,5 тысячи мест, что в 1,5 раза больше, чем в предыдущие годы. Гостей и участников фестиваля объекты общественного питания будут удивлять разнообразным меню, в том числе и белорусской национальной кухней. В ассортимент включены драники, начиная от классических, заканчивая драниками фаршированными, с икрой, с лисичками, с белыми грибами. На открытом огне в свободном доступе будет осуществляться жарка блюд из мяса и морепродуктов.
Этот «Славянский базар» юбилейный и будет масштабным. Что-то новое появилось? Может быть больше пунктов питания стало или добавились новые блюда?
Надежда Берестнева:
На площади Свободы оборудована площадка. На виду у посетителей будет производиться выпечка кондитерских изделий с различными начинками. Также выпущена продукция с символикой фестиваля.
Что больше всего предпочитают гости фестиваля? Что разлетается буквально как горячие пирожки?
Надежда Берестнева:
Больше налегают на традиционную белорусскую кухню.
А вот график работы заведений. В какое время их можно будет посетить и до какого времени?
Надежда Берестнева:
Во время проведения фестивальных мероприятий режим работы круглосуточный.
Где больше всего точек питания?
Надежда Берестнева:
Наибольшее количество летних сезонных кафе расположено на площади Свободы, в парке Победителей и на улицах Толстого и Пушкина.
А как будет организовано питание для участников «Славянского базара»?
Надежда Берестнева:
Для участников и гостей «Славянского базара» Центром культуры «Витебск» определено 28 объектов общественного питания, где будут питаться наши дорогие гости.