Отдать ребёнка в первый класс не по месту жительства: заявления примут с 17 июня

Что изменится в системе образования в Минске в 2020 году, рассказали в программе «Большой город» .

Марина Илющеня, начальник отдела дошкольного, общего среднего и специального образования Комитета по образованию Мингорисполкома:

Уже с 12 июня стартует приём документов в первые классы. Новое в этом году заключается в том, что мы все помним, что за каждым учреждением образования закреплён микрорайон, жилые дома, которые относятся к тому или иному учреждению образования.

И те дети, которые относятся по микрорайону к этому учреждению образования, с 12 июня по 15 августа приносят в учреждения образования, согласно графику работы учреждений образования, весь пакет документов, который определён у нас.

И напоминаю, что у родителей, которые не относятся по микрорайону к тому или иному учреждению, но желают подать документы на свободные места, они могут подать соответствующее заявление во время приёма директора учреждения образования. Начиная с 17 июня этот приём будет уже осуществлён.