Из каких макарон лучше готовить пасту. Рассказываем о плюсах и минусах твёрдых сортов пшеницы

Макаронные изделия делаются из пшеничной муки, и существует разница: есть пшеница твердых сортов, а есть мягких. Паста из твердых сортов пшеницы считается наиболее вкусной и полезной. Почему? Давайте разбираться.

Инна Рожок, врач-диетолог, нутрициолог:

Если по поставу – белки, жиры, углеводы, то в принципе не очень много различий, но с другой стороны, у них разные качества. В муке мягких сортов изделия эластичные. Макаронные изделия не должны обладать эластичностью, они просто должны хорошо тянуться, но не возвращаться в обратное положение. Это свойство как раз пшеницы и муки твердых сортов.

Питательная ценность продукта во многом зависит не только от сорта пшеницы, но также и от степени ее обработки. Состав качественной цельнозерновой муки гораздо богаче, чем белой муки высшего сорта. Твердая пшеница содержит гораздо большее количество клейковины, именно поэтому изделия, приготовленные из нее, при варке намного лучше сохраняют форму.

Инна Рожок:

У твердой пшеницы низкий гликемический индекс. Там содержатся сложные углеводы, которые медленно усваиваются. Поэтому, если мы следим за фигурой, лучше использовать макаронные изделия твердых сортов. Если в сухом виде макароны имеют 300-350 килокалорий, то в готовом виде это всего лишь 120-150 килокалорий – это для порции не очень много. И еще постепенное усвоение тех самых углеводов, которые в них присутствуют. Для многих макароны – просто еще один гарнир, и никакой необходимости переплачивать за импорт они не видят. Сильно ли пострадают те, кто хочет сэкономить? В твердых чуть больше глютена (клейковины), в мягких – крахмала. Поэтому считается, что от макарон из твердых сортов меньше набираешь вес. Но будем реалистами: похудение и макароны в принципе сочетаются плохо. С точки зрения вкусовых качеств многое зависит от итогового блюда и мастерства повара.

Антон Руснак, шеф-повар:

Как правильно выбрать хорошие макароны? В первую очередь – это производитель. Если производитель уже зарекомендовал себя на рынке, лучше идти конкретно за этими макаронами к этому производителю. Мы смотрим на состав: из твердых сортов, чтобы там был глютен. Чтобы паста была вкусной, важно правильно ее сварить. Замечали, что напротив названия спагетти иногда стоит номер? Это тип пасты, ее толщина. И чем больше это значение, тем дольше ее нужно варить. Идеально приготовленные макароны должны быть немного твердыми внутри, так сказать аl dente, не пропустите этот момент.