«Чувство вины мне пытались навязать». Белоруска рассказывает, как её травили за высказанное на площади мнение

Новости Беларуси. Минчанка Елена Вербицкая мечтает о спокойной прогулке по любимому городу. Она устала от протестующих молодых людей, призывающих не известно к чему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После того, как Елена сделала замечание одной из таких групп, а это видео попало в интернет, на нее обрушился шквал негатива. Гражданская позиция от взрослого человека, который трезво смотрит на мир, в следующем сюжете. Елена Вербицкая, как и многие жители Минска, уже устала от митингов. Поэтому, увидев очередную акцию протеста, не смогла пройти мимо.

Елена Вербицкая:

У вас голос украли? Сколько вам лет вообще? Право голоса имеете? Вы чего сюда повыпирались? Такое позорище на всю страну. Вы позоритесь на весь мир. Что вы бегаете за силовиками, как дурочки какие-то? Чего вы бегаете, на эти автозаки кидаетесь? Чего вы приперлись на эту площадь? Чего вы сюда пришли? Вы гуляете? Вас вся страна боится. Люди пишут: с детьми боятся выйти. Вас боятся. Мне просто стало реально стыдно, потому что такое поведение вообще не достойно ни молодой девушки, ни тем более взрослой, сознательной и разумной женщины. После того, как видео разлетелось по сети, на Елену обрушился шквал негатива от протестующих.

Елена Вербицкая:

Прямых угроз я получить не успела. Я узнала от знакомых, что меня объявили в розыск так называемый. Данная группа людей, которая называет себя мирными протестующими, оскорбительное достаточно объявление написали, что «разыскивается дикая женщина». Конечно, это немножко где-то дискомфортно, но сказать, что было страшно, я не скажу, потому что я вижу несовершеннолетних детей, которые сами не понимают, что делают. Мне сложно понять, с какой это целью. Возможно, с целью провокаций каких-то. Возможно, есть определенные координаторы (я их видела, естественно). И на ролике все видели девушку, которая ходила всех координировала: то успокаивала, то что-то говорила. Соответственно, есть какие-то инструкции. Но что больше всего поразило Елену, так это категоричное непризнание оппозицией противоположной точки зрения.

Елена Вербицкая:

А какая же эта свобода слова, если меня прогоняют? Я не чужая в этом городе. Это моя страна, это мой город. Я гражданка этой страны, я житель этого города. Почему у кого-то есть право бродить бесцельно по площади, а у меня нет права? И выкрикивать какие-то безумные кричалки. А у меня нет права задать вопрос этой толпе? Почему? Что за двойные стандарты? Чувство вины мне пытались навязать: «Как это ты стоишь в стороне, когда кого-то избивают?», «Как ты говоришь о своем праве на сон, когда люди выражают свою гражданскую позицию?» То есть подавляется твое право на что-либо. «Мы же вот это делаем. Как это ты не с нами?»