Можно посмотреть начинку трактора. Автослесари в Вилейке на занятиях используют экранно-звуковые пособия

Новости Беларуси. Современные подходы в обучении. Новая мастерская с «умным» телевизором появилась в Вилейском колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Современные подходы в обучении. Новая мастерская с «умным» телевизором появилась в Вилейском колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Сейчас шесть групп учащихся по специальности «автослесарь» интерактивно изучают начинку автотранспорта и, в частности, трактора. С помощью телевизора можно подключаться к интернету, смотреть обучающие ролики или получать консультации.
Егор Лехнович, учащийся Вилейского государственного колледжа:
С помощью интернета урок идет интереснее, лучше запоминается, чем просто читать учебник.
Анастасия Станкевич, заместитель директора Вилейского государственного колледжа:
Для более эффективного использования учебного материала по теме аппаратура и приспособления, именно которые обеспечивают использование экранно-звуковых пособий, являются более эффективными для изучения учебного материала.
И на данных приобретениях мы, конечно же, останавливаться не будем. В дальнейшем планируем оборудовать такие же современные лаборатории по другим специальностям.
Здесь активно совмещают теорию с практикой. Для эффективных занятий в 2020 году закупили сразу три трактора и три автомобиля МАЗ.