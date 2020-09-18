Можно посмотреть начинку трактора. Автослесари в Вилейке на занятиях используют экранно-звуковые пособия

Новости Беларуси. Современные подходы в обучении. Новая мастерская с «умным» телевизором появилась в Вилейском колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас шесть групп учащихся по специальности «автослесарь» интерактивно изучают начинку автотранспорта и, в частности, трактора. С помощью телевизора можно подключаться к интернету, смотреть обучающие ролики или получать консультации.

Егор Лехнович, учащийся Вилейского государственного колледжа:

С помощью интернета урок идет интереснее, лучше запоминается, чем просто читать учебник.

Анастасия Станкевич, заместитель директора Вилейского государственного колледжа:

Для более эффективного использования учебного материала по теме аппаратура и приспособления, именно которые обеспечивают использование экранно-звуковых пособий, являются более эффективными для изучения учебного материала.

И на данных приобретениях мы, конечно же, останавливаться не будем. В дальнейшем планируем оборудовать такие же современные лаборатории по другим специальностям.