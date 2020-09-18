В центре Гомеля теперь развевается 12-метровый флаг: «Это символ нашей свободы»

Новости Беларуси. Несколько тысяч человек приняли участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага Республики Беларусь в Гомеле. 60-метровый флагшток на центральной площади стал одним из самых обсуждаемых объектов города, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как выглядит новая достопримечательность, расскажет Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент СТВ:

Гомельчане завершают рабочую неделю на мажорной ноте. Тысячи человек вышли на улицы города для того, чтобы еще раз заявить о своем единстве. Скажите почему вы здесь?

Елена Маловичко, жительница Гомеля:

Потому что я люблю свою страну. Я хочу, чтобы она была такая же красивая, такая же мирная. И чтобы мои дети и мои внуки жили в такой стране, в которой я сама родилась, выросла и живу.

Все дороги в Гомеле 18 сентября вели на центральную площадь. То, о чем так много писали и говорили, случилось. Флагшток высотой 60 метров – в центре внимания тысяч глаз.

Александр Добриян:

Флаг Республики Беларусь. С 1995 года официальный государственный символ страны. Полотно 6 на 12 метров. Флаг такого размера над Гомелем поднимут впервые в истории.

Стать участниками исторического события собрались жители со всех уголков Гомельской области.

Вот те мгновения, ради которых сотни людей проделали долгий путь.

Людмила Козырева, жительница Жлобина:

Это такая гордость, такая радость переполняет. Мне очень нравится. Александр Добриян:

Для вас флаг – это что? Людмила Козырева:

Это символ нашей свободы.

Алексей Кузнецов, житель Чечерска:

Конечно же, гордость за свою страну под этим флагом, за те достижения, которые мы все вместе достигли за последние годы. Я под этим флагом родился и я ему много чем обязан.

Гомельский флагшток – первое подобное сооружение в стране, на 100 % созданное белорусскими инженерами. От проекта до монтажа – все сделано в Гомеле. Для коллектива разработчиков проект стал делом чести.

Александр Абраменко, директор компании-разработчика:

Я считаю просто честью для себя и для своей семьи, для своей Родины, где я живу, что мы вот этот объект сделали именно здесь, в Гомеле. Где мы родились, где мы живем.

Флагшток дополнил композицию площади, заняв место у Доски почета Гомельской области. С особым настроением за поднятием государственного флага следили те, кто каждый день своими руками создает имидж нашей страны: лучшие промышленники, аграрии, ученые и руководители региона.

Дмитрий Черняков, директор Гомельского химического завода:

Гордость за то предприятие, на котором ты работаешь, гордость за тех людей, за тех тружеников, которые вносят действительно достойный вклад в развитие как области, города, так и страны в целом. Мы шли к этому успеху многие годы. Из года в год мы наращиваем объемы производства. Мы достигли определенных рекордов в объеме производства, превысили 900 тысяч тонн в производстве минеральных удобрений. Надеемся, что это не предел.