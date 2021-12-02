Должны быть маленькое чёрное платье и маленькая красная машинка. Вот как эта девушка чувствует себя за рулём «Москвича»

Новости Беларуси. Звезды эпохи, или в гараж, как в музей. В программе «Центральный регион» на СТВ заглянем в семейный автопарк борисовчан и узнаем, как собиралась коллекция ретромобилей. Почему свои олдтаймеры они не променяют на современные авто? От раритетов к транспорту будущего. Что такое велобас? Как Кулибин из Узденского района создает необычные гибриды?

В конце 1970-х эта песенка, как сейчас сказали бы, троллила неудачную покупку бэушного авто. Исполнять ее взялась сама Примадонна Алла Пугачева. Действительно, в каждой семье покупка собственного автомобиля была большим событием.

Знаменитая «копейка» – «Жигули» первой модели – быстро стала народным советским авто. Первый ВАЗ 21-01 сошел с конвейера в 1970-м. Прототипом легковушки стал итальянский «Фиат». «Копейка» прославилась своей неубиваемостью и надежностью. Вот и сегодня в коллекции семьи Левковых их даже две. И обе на ходу. А вот женский фаворит – еще один культовый советский автомобиль – «Москвич».

Алена Левкова:

У каждой девушки должны быть маленькое черное платье и маленькая красная машинка. Это про меня. По внешним данным она не менялась. Цвет был изначально, где-то дедушка ее подкрашивал – со временем, естественно, портится краска. А внутри переделали: перешили весь салон, остался только каркас старых сидушек. Чехлы, коврики – все переделывалось под цвет машины. Думали делать оранжевую, но все-таки красный выигрышнее смотрится. Привлекаю на дороге очень много внимания, восторженных взглядов – непривычно. Очень смущает это все: бибикают, просят остановиться, посмотреть, что внутри, открыть форточки, чтобы заглянуть туда. Сейчас, конечно, попривычнее, но в первые разы было очень непривычно, старалась не смотреть, что они мне машут, отворачивалась, очень неловко было. Со временем и люди привыкли в нашем городе, и сами уже стали не обращать внимание.

Единственное, что смущало Алену, – сложность в управлении раритетом. Так, с легкой женской руки ретромашинка получила комфорт от современных авто.

Алена Левкова:

У многих этих машин есть гидроусилители, коробка-автомат уже внедрена. А так, да, тяжело ехать. На машинах без гидроусилителя, с механической коробкой передач езжу очень редко, где-то по местности, за город. По городу стараюсь не передвигаться, потому что это тяжело. Сама машина массивная, тяжело руль крутить – не для хрупкой девушки. Для меня эта идея сразу была сомнительной – заниматься коллекционированием, восстановлением. Даже поначалу я отговаривала: зачем, это все уже забытая эпоха, надо двигаться вперед. Но когда мы поехали смотреть первую машину, это была «Волга», конечно, я запала. Когда этот дедушка открыл гараж, начал делиться какими-то историями, журналы доставать, рассказывать, как они с бабушкой ее покупали, гнали. Конечно, это все вдохновляет. Меня вдохновляет история этих машин.

Собирают олдтаймеры ребята уже 15 лет. Сейчас мечтают пополнить коллекцию знаменитым ушастым запорожцем. Но за хорошо сохранившимися ретромобилями сегодня нужно поохотиться. Алена Левкова:

Такие машины тяжело найти. Продают много, но чего-то вправду стоящего мало. Стараемся искать машины где-то в забытых гаражах, у дедушек, в глухих деревнях. Там экземпляры классные попадаются. Автопарк пополняется не только коллекции ради. Даже изрядно подуставшие машины Андрей ставит на колеса и водит их в обычной жизни.

Андрей Левков, коллекционер ретромобилей:

Мне все друзья говорят: купи гольфа, еще что-нибудь, чтобы каждый день ездить. Зачем тебе это надо? Но этого не понять. Я каждое утро выхожу, ее прогреваю, мне нравится это делать. Сам процесс. Ездить можно на чем угодно, но сам образ жизни мне более приятен. Я сажусь, у меня соседи прогревают свои иномарки во дворе. Сегодня морозик первый дал – один дизель не завелся. Я вышел, прогрел – приехал сюда.

На работу – на «Волге», в отпуск – на «Москвиче» с прицепом, который превращается в палатку. Ретромобили уже как образ жизни. Они даже свадебные образы подсказали. Алена Левкова:

Мы мечтаем путешествовать на этих машинах. Мы уже бывали в Украине на море, ездили в Питер на красной «Волге». В Украину мы ездили на «копейке» (не один раз). Планируем всю Россию. По Беларуси объездили все, что только можно, на этих машинах. И отдых с палатками, кемпинги на этих машинах.