«Это серьёзный вопрос». С чем пришлось столкнуться Михаилу Русому во время выездного приёма?

Михаил Русый, председатель постоянной комиссии Национального собрания Беларуси:

Насилие домашнее. И народ не понимает. Подумаешь, вызвала милицию, побил муж или прочее. Это серьезный вопрос, о котором каждый человек и каждая семья должны задуматься. А тут, на местах, тут – жизнь. Тут знают, что делать. Вот уже три-четыре хорошие наметки, которые нам надо и в законодательство. Я уже посмотрел и себе записал. Часть вопросов, которые возникают, не в упрек, надо людям давать информацию.

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