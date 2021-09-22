«Это серьёзный вопрос». С чем пришлось столкнуться Михаилу Русому во время выездного приёма?

Новости Беларуси. Сенаторы провели 22 сентября единый прием граждан в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всего в области от Бреста до Лунинца прием вели 13 парламентариев. Выплаты пенсий, развитие транспортной инфраструктуры и строительства жилья. На месте сенаторы пытались выработать наиболее эффективные механизмы решения проблем и помочь каждому.
Во время приема сенатор Михаил Русый выслушал восемь человек – соседские войны, трудоустройство, отмена социально опасного положения для семьи.
Михаил Русый, председатель постоянной комиссии Национального собрания Беларуси:
Насилие домашнее. И народ не понимает. Подумаешь, вызвала милицию, побил муж или прочее. Это серьезный вопрос, о котором каждый человек и каждая семья должны задуматься. А тут, на местах, тут – жизнь. Тут знают, что делать. Вот уже три-четыре хорошие наметки, которые нам надо и в законодательство. Я уже посмотрел и себе записал. Часть вопросов, которые возникают, не в упрек, надо людям давать информацию.
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