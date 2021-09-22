«Застряли в тупике». С каким вопросом жителю Бреста пришлось дойти до сенатора?

Новости Беларуси. Сенаторы провели 22 сентября единый прием граждан в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учредитель швейного предприятия Тамара Ваземиллер на прием к сенатору Виктору Лисковичу приехала специально из Бреста. Почти 2 года назад ателье женской одежды превратили в производство масок. Сперва бытовых, а в планах и медицинских. Особенность в специальном антибактериальном материале. Первые партии сырья уже получили от светлогорского «Химволокна». А технологию изготовления медаксессуара изучали в Германии. Их автомат готов выпускать 140 единиц в минуту. Но чтобы стать подрядчиком у больниц, нужна лицензия. На фоне новой волны коронавируса в стране хотят ускорить процесс ее получения.

Тамара Ваземиллер, учредитель частного предприятия:

Мы обращаемся к Виктору Андреевичу с вопросом о получении льготного регистрационного удостоверения для изготовления медицинских масок. Масок бытовых. Мы застряли в тупике и хотели бы узнать, какие существуют льготы в получении этого удостоверения. Виктор Лискович о приеме граждан: стараемся находить такое решение, чтобы было в пользу нашего человека. Читайте здесь.