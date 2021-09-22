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«Застряли в тупике». С каким вопросом жителю Бреста пришлось дойти до сенатора?

22 сентября 2021 18:39
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Новости Беларуси. Сенаторы провели 22 сентября единый прием граждан в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Застряли в тупике». С каким вопросом жителю Бреста пришлось дойти до сенатора?-1

Учредитель швейного предприятия Тамара Ваземиллер на прием к сенатору Виктору Лисковичу приехала специально из Бреста. Почти 2 года назад ателье женской одежды превратили в производство масок. Сперва бытовых, а в планах и медицинских. Особенность в специальном антибактериальном материале. Первые партии сырья уже получили от светлогорского «Химволокна». А технологию изготовления медаксессуара изучали в Германии. Их автомат готов выпускать 140 единиц в минуту. Но чтобы стать подрядчиком у больниц, нужна лицензия. На фоне новой волны коронавируса в стране хотят ускорить процесс ее получения.

«Застряли в тупике». С каким вопросом жителю Бреста пришлось дойти до сенатора?-4

Тамара Ваземиллер, учредитель частного предприятия:
Мы обращаемся к Виктору Андреевичу с вопросом о получении льготного регистрационного удостоверения для изготовления медицинских масок. Масок бытовых. Мы застряли в тупике и хотели бы узнать, какие существуют льготы в получении этого удостоверения.

Виктор Лискович о приеме граждан: стараемся находить такое решение, чтобы было в пользу нашего человека. Читайте здесь.

«Застряли в тупике». С каким вопросом жителю Бреста пришлось дойти до сенатора?-7

На прием к сенатору Виктору Лисковичу записались пять человек. Он сам уроженец Кобринского района и едва ли не сможет вникнуть в проблемы здешних людей. Впрочем, в этот день в беседе не отказывали и тем, кто пришел без записи, а это еще четыре обращения. Земельный спор, создание безбарьерной среды, развитие овцеводства и господдержка при строительстве жилья – неполный круг вопросов.

# Прием граждан # общество # Виктор Лискович # Тамара Ваземиллер # Фотофакт

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