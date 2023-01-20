Это серьёзное заболевание. В чём отличие клинической депрессии от хандры?

Зима с суровыми холодами и бесконечными ночами пробуждает в нас чувства подавленности и безысходности. Одни считают, что это самая настоящая зимняя депрессия, другие – не что иное, как оправдание собственной лени. О том, как перестать унывать, справиться с тоской и усталостью, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Одни считают, что депрессия – это плохое настроение, другие – что это все-таки серьезное заболевание. Может быть, это просто реакция организма на какие-то серьезные жизненные потрясения?

Тамара Давидович, психолог:

Клиническая депрессия – это действительно заболевание, но ничего общего с просто хандрой это не имеет. Если действительно у человека депрессия, есть нарушения сна, буквально человек, например, просыпается утром и понимает, что не может подняться – это однозначно заболевание, нужно идти к врачу. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

В чем отличие от хандры, лени? Тамара Давидович:

Грусть, умение справляться со своей грустью. Я вообще в лень не верю, верю в недостаток ресурса. Просто с грустью или, например, усталостью, возможно, даже в каком-то смысле хронической, надо не бороться, а скорее работать и уметь обращаться. Юлия Самусенко:

Депрессия – это серьезное расстройство, а допустим, хандра – это что-то такое быстро проходящее. То есть депрессия – нужно копать куда-то глубже. Это не проходит за один день, затягивается на неделю, у некоторых людей, может, даже на месяц.