Это серьёзное заболевание. В чём отличие клинической депрессии от хандры?

Зима с суровыми холодами и бесконечными ночами пробуждает в нас чувства подавленности и безысходности. Одни считают, что это самая настоящая зимняя депрессия, другие – не что иное, как оправдание собственной лени. О том, как перестать унывать, справиться с тоской и усталостью, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Одни считают, что депрессия – это плохое настроение, другие – что это все-таки серьезное заболевание. Может быть, это просто реакция организма на какие-то серьезные жизненные потрясения?
Тамара Давидович, психолог:
Клиническая депрессия – это действительно заболевание, но ничего общего с просто хандрой это не имеет. Если действительно у человека депрессия, есть нарушения сна, буквально человек, например, просыпается утром и понимает, что не может подняться – это однозначно заболевание, нужно идти к врачу.
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
В чем отличие от хандры, лени?
Тамара Давидович:
Грусть, умение справляться со своей грустью. Я вообще в лень не верю, верю в недостаток ресурса. Просто с грустью или, например, усталостью, возможно, даже в каком-то смысле хронической, надо не бороться, а скорее работать и уметь обращаться.
Юлия Самусенко:
Депрессия – это серьезное расстройство, а допустим, хандра – это что-то такое быстро проходящее. То есть депрессия – нужно копать куда-то глубже. Это не проходит за один день, затягивается на неделю, у некоторых людей, может, даже на месяц.
Тамара Давидович:
На годы, это не неделя и не месяц. Депрессия, особенно если человек не обращается к специалисту, может действительно длиться годами. Если вы погрустили пару дней из-за того, что не смогли записаться к любимому мастеру, – это не депрессия.
Юлия Самусенко:
Многие могут это вполне называть депрессией, потому что люди очень часто путают эти понятия.
Алеся Лакина:
Многие люди любят просто пострадать. Депрессии подвержены только люди с каким-то психологическими травмами?
Тамара Давидович:
Конечно нет. Психологические травмы сами по себе несут определенные последствия, в том числе на психику. Депрессия – это абсолютно другое заболевание.
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