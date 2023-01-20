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Красота спасает жизни. Средства, собранные на показе в Национальной школе красоты, пойдут на лечение детей

20 января 2023 19:49
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Новости Беларуси. В Национальной школе красоты прошел благотворительный показ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Красота спасает жизни. Средства, собранные на показе в Национальной школе красоты, пойдут на лечение детей-1

На подиуме представили более 30 моделей женской одежды. Это как деловые и повседневные изделия, так и вечерние туалеты. Вся одежда из натуральных материалов отечественного производства. Преимущественно из белорусского льна. Отметим, всю одежду представили на подиуме активисты БРСМ из учреждений образования Партизанского района.

Красота спасает жизни. Средства, собранные на показе в Национальной школе красоты, пойдут на лечение детей-4

Екатерина Красногир:
Я мама маленькой Виктории Красногир. Мы благодарим данное мероприятие за приглашение, за оказанную нам помощь. Помощь моей малышке.

Красота спасает жизни. Средства, собранные на показе в Национальной школе красоты, пойдут на лечение детей-7

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района:
Мы пятый раз проводим благотворительный марафон по сбору средств детям, которые имеют особенности в своем развитии, с тем, чтобы помочь кому-то на реабилитацию, кому-то на приобретение коляски. Это очень важное, доброе дело.

Красота спасает жизни. Средства, собранные на показе в Национальной школе красоты, пойдут на лечение детей-10

Виктория Николаеня, дизайнер:
Идея проведения мероприятия у нас зародилась исходя из помощи детям, благотворительности. Плюс мы хотели привлечь внимание к сохранению наследия нашего белорусского, традиционного. Это наш лен, наше достояние.

Красота спасает жизни. Средства, собранные на показе в Национальной школе красоты, пойдут на лечение детей-13

Все средства за проданные наряды пойдут на лечение и реабилитацию четырех больных детей. Организаторы планируют, что этот показ станет стартовым в череде подобных благотворительных мероприятий.

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# Благотворительная акция # общество # Людмила Филиппович # Виктория Красногир # Виктория Николаеня # Екатерина Красногир # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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