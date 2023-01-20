Красота спасает жизни. Средства, собранные на показе в Национальной школе красоты, пойдут на лечение детей

Новости Беларуси. В Национальной школе красоты прошел благотворительный показ, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На подиуме представили более 30 моделей женской одежды. Это как деловые и повседневные изделия, так и вечерние туалеты. Вся одежда из натуральных материалов отечественного производства. Преимущественно из белорусского льна. Отметим, всю одежду представили на подиуме активисты БРСМ из учреждений образования Партизанского района.

Екатерина Красногир:

Я – мама маленькой Виктории Красногир. Мы благодарим данное мероприятие за приглашение, за оказанную нам помощь. Помощь моей малышке.

Людмила Филиппович, заместитель главы администрации Партизанского района:

Мы пятый раз проводим благотворительный марафон по сбору средств детям, которые имеют особенности в своем развитии, с тем, чтобы помочь кому-то на реабилитацию, кому-то на приобретение коляски. Это очень важное, доброе дело.

Виктория Николаеня, дизайнер:

Идея проведения мероприятия у нас зародилась исходя из помощи детям, благотворительности. Плюс мы хотели привлечь внимание к сохранению наследия нашего белорусского, традиционного. Это наш лен, наше достояние.