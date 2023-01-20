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Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?

20 января 2023 20:02
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Новости Беларуси. 98 % сельского населения Витебской области обеспечено качественной водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря инвестиционной программе, которая направлена на модернизацию существующих водозаборов, а также строительство новых. Один из таких важных объектов для жителей городского поселка Лиозно сдали 20 января – водозабор со станцией обезжелезивания. Пока в эксплуатацию введена ее первая очередь. Но уже к лету весь райцентр, а также близлежащий агрогородок будут пользоваться чистой водой.  

Тему продолжит Виктор Пралич.  

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?-1

Подарили новую стиральную машину. Но я не могу ей пользоваться, потому что жалко. Она и денег стоит, и срок гарантии уже прошел. Пользуюсь пока еще старой. Потому что вода еще не была такого качества, что надо.  

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?-4

В старой стиральной машине фильтра хватало только одну стирку, жалуется Нина Голубева. О том, чтобы использовать воду из-под крана для приготовления пищи, и речи быть не может.  

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?-7

Приходится ежемесячно оптом закупать бутилированную воду. А это лишняя статья для семейного бюджета. Но теперь, признается жительница Лиозно, можно выдохнуть. Проблема с качеством воды решена.  

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?-10

Нина Голубева, жительница Лиозно:  
Я очень рада и счастлива, что моя мечта осуществилась. Рада, что это поможет людям. Плюс мое неравнодушие: на территории нашей улицы находится дошкольное учреждение. У нас пенсионеры.  

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?-13

Ранее при проведении экспертизы специалисты постоянно фиксировали в воде завышенные показатели железа, а ее мутность говорила о нарушенном санитарно-химическом составе.  

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?-16

Виктор Морозов, начальник водопроводного производства филиала «Витебскводоканал»:  
На протяжении некоторого периода последних лет, остро в летний период времени стояла проблема и качества, и объемов воды, необходимых потребителям данного поселка. Чтобы в дальнейшем минимизировать обращения по этому вопросу, было принято решение реализовать данный проект.  

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?-19

Теперь обеспечивать городской поселок чистой водой будет новая станция. Ее производственные мощности рассчитаны на 40 кубометров в час. Здесь же две артезианские скважины и резервуары. Это позволит местным жителям не только получать качественную воду, но и забыть о перебоях даже в максимальные часы нагрузки.  

В Лиозно открыли новый водозабор со станцией обезжелезивания.  

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?-22

Запуск станции уже сегодня позволил обеспечить качественной водой треть жителей городского поселка Лиозно. А в перспективе весь райцентр и даже пригород.  

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?-25

Виктор Пралич, корреспондент:  
Уже летом к новой станции обезжелезивания подключат и агрогородок Зубки. Здесь проживают около 300 человек. Также на его территории находится и детский сад.  

Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?-28

Комфортные и качественные условия для жизни людей – приоритетное направление в развитии регионов. Согласно программе «Чистая вода», только в Витебской области до 2025 года построят 70 станций обезжелезивания.  

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# Водоснабжение # общество # Виктор Пралич # Виктор Морозов # Нина Голубева # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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