Фильтра стиральной машинки хватало на одну стирку. Как жители Лиозно отреагировали на новую станцию обезжелезивания?

Новости Беларуси. 98 % сельского населения Витебской области обеспечено качественной водой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это стало возможным благодаря инвестиционной программе, которая направлена на модернизацию существующих водозаборов, а также строительство новых. Один из таких важных объектов для жителей городского поселка Лиозно сдали 20 января – водозабор со станцией обезжелезивания. Пока в эксплуатацию введена ее первая очередь. Но уже к лету весь райцентр, а также близлежащий агрогородок будут пользоваться чистой водой. Тему продолжит Виктор Пралич.

Подарили новую стиральную машину. Но я не могу ей пользоваться, потому что жалко. Она и денег стоит, и срок гарантии уже прошел. Пользуюсь пока еще старой. Потому что вода еще не была такого качества, что надо.

В старой стиральной машине фильтра хватало только одну стирку, жалуется Нина Голубева. О том, чтобы использовать воду из-под крана для приготовления пищи, и речи быть не может.

Приходится ежемесячно оптом закупать бутилированную воду. А это лишняя статья для семейного бюджета. Но теперь, признается жительница Лиозно, можно выдохнуть. Проблема с качеством воды решена.

Нина Голубева, жительница Лиозно:

Я очень рада и счастлива, что моя мечта осуществилась. Рада, что это поможет людям. Плюс мое неравнодушие: на территории нашей улицы находится дошкольное учреждение. У нас пенсионеры.

Ранее при проведении экспертизы специалисты постоянно фиксировали в воде завышенные показатели железа, а ее мутность говорила о нарушенном санитарно-химическом составе.

Виктор Морозов, начальник водопроводного производства филиала «Витебскводоканал»:

На протяжении некоторого периода последних лет, остро в летний период времени стояла проблема и качества, и объемов воды, необходимых потребителям данного поселка. Чтобы в дальнейшем минимизировать обращения по этому вопросу, было принято решение реализовать данный проект.

Теперь обеспечивать городской поселок чистой водой будет новая станция. Ее производственные мощности рассчитаны на 40 кубометров в час. Здесь же две артезианские скважины и резервуары. Это позволит местным жителям не только получать качественную воду, но и забыть о перебоях даже в максимальные часы нагрузки. В Лиозно открыли новый водозабор со станцией обезжелезивания.

Запуск станции уже сегодня позволил обеспечить качественной водой треть жителей городского поселка Лиозно. А в перспективе весь райцентр и даже пригород.

Виктор Пралич, корреспондент:

Уже летом к новой станции обезжелезивания подключат и агрогородок Зубки. Здесь проживают около 300 человек. Также на его территории находится и детский сад.