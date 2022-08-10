Прованс в Минской области. Показываем усадьбу, где выращивают целое поле лаванды

Новости Беларуси. Не хлебом единым. Самые живописные и фотогеничные поля в нашем объективе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Расскажем о кейсах по выращиванию самых экзотических для белорусских широт культур.

Яна Шипко, корреспондент:

За еще одним открыточным видом мы приехали в Воложинский район. Визитной карточкой этой агроусадьбы стал собственный уголок Прованса.

Владельцы этой агроусадьбы умеют удивлять. Мария и Александр уже становились героями нашей программы. Несколько лет назад семейная пара переехала на хутор в Воложинский район и показала, каким может быть не только душевный, но и стильный отдых в деревне. Сначала инстаграмщики облюбовали их первые в стране А-образные домики и кототерапию, а гурманы оценили крафтовый эль, который можно приготовить самим на мастер-классе, и домашнюю еду с подачей, как у шеф-поваров. Этим же летом сюда едут за лавандовым вайбом. Яна Шипко:

Плантация по белорусским меркам довольно большая, так что насладиться лиловыми переливами и ароматом лаванды здесь можно сполна. Создать собственный уголок Прованса задумала хозяйка усадьбы Мария. Высаживать плантацию помогала вся семья.

Мария Голобурдо, хозяйка агроусадьбы:

Елисей, ты помнишь, как садили лаванду? Ты мне помогал?

– Да.

– Вот, мы все вместе, всей семьей садили лаванду. Один у нас копал ямки, кто-то садил, и следующий шел, засыпал. Плюс помощники, плюс муж. Мы потихоньку рядками каждый кустик своими ручками садили. Яна Шипко:

А это все не так просто, как кажется? Есть какая-то специфика, технология?

Мария Голобурдо:

На самом деле, я думала, что будет все намного проще. Если все сделать заново, я бы сделала немножко иначе, потому что лаванда любит чуть-чуть быть на поверхности. Если у меня она посажена вровень и кустики вкопаны, и я не рассчитала, что мы будем вот таким большим слоем просыпать камнями. Это горное растение, то есть у нее очень большая, глубокая корневая система. Она также любит бедные почвы, то есть можно было ей сделать возвышенностей именно из песка, вместе с землей, чтобы это была обедненная почва. И она бы уже сама по себе нашла воду, корнями она бы просто сильнее их туда сделала. Далее я же как подумала? Что я посажу, закрою агроволокном, камушками просыплю – и все, больше с ней ничего делать не нужно. Но она оказалась намного капризнее.