Прованс в Минской области. Показываем усадьбу, где выращивают целое поле лаванды

Новости Беларуси. Не хлебом единым. Самые живописные и фотогеничные поля в нашем объективе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Расскажем о кейсах по выращиванию самых экзотических для белорусских широт культур.
Новости Беларуси. Не хлебом единым. Самые живописные и фотогеничные поля в нашем объективе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Расскажем о кейсах по выращиванию самых экзотических для белорусских широт культур.
Яна Шипко, корреспондент:
За еще одним открыточным видом мы приехали в Воложинский район. Визитной карточкой этой агроусадьбы стал собственный уголок Прованса.
Владельцы этой агроусадьбы умеют удивлять. Мария и Александр уже становились героями нашей программы. Несколько лет назад семейная пара переехала на хутор в Воложинский район и показала, каким может быть не только душевный, но и стильный отдых в деревне. Сначала инстаграмщики облюбовали их первые в стране А-образные домики и кототерапию, а гурманы оценили крафтовый эль, который можно приготовить самим на мастер-классе, и домашнюю еду с подачей, как у шеф-поваров. Этим же летом сюда едут за лавандовым вайбом.
Яна Шипко:
Плантация по белорусским меркам довольно большая, так что насладиться лиловыми переливами и ароматом лаванды здесь можно сполна.
Создать собственный уголок Прованса задумала хозяйка усадьбы Мария. Высаживать плантацию помогала вся семья.
Мария Голобурдо, хозяйка агроусадьбы:
Елисей, ты помнишь, как садили лаванду? Ты мне помогал?
– Да.
– Вот, мы все вместе, всей семьей садили лаванду. Один у нас копал ямки, кто-то садил, и следующий шел, засыпал. Плюс помощники, плюс муж. Мы потихоньку рядками каждый кустик своими ручками садили.
Яна Шипко:
А это все не так просто, как кажется? Есть какая-то специфика, технология?
Мария Голобурдо:
На самом деле, я думала, что будет все намного проще. Если все сделать заново, я бы сделала немножко иначе, потому что лаванда любит чуть-чуть быть на поверхности. Если у меня она посажена вровень и кустики вкопаны, и я не рассчитала, что мы будем вот таким большим слоем просыпать камнями. Это горное растение, то есть у нее очень большая, глубокая корневая система. Она также любит бедные почвы, то есть можно было ей сделать возвышенностей именно из песка, вместе с землей, чтобы это была обедненная почва. И она бы уже сама по себе нашла воду, корнями она бы просто сильнее их туда сделала. Далее я же как подумала? Что я посажу, закрою агроволокном, камушками просыплю – и все, больше с ней ничего делать не нужно. Но она оказалась намного капризнее.
Лаванда – растение многолетнее. Этим кустикам третий год. Они выдержали морозы в -25 градусов и показали, что в наших широтах могут отлично себя чувствовать.
Яна Шипко:
Лаванду в наших краях знали только по песням Ротару, наверное. Это ассоциировалось с чем-то таким далеким – Прованс, где-то там. А почему не пробовали? Боялись, что не приживется в наших широтах? Или сейчас сорта уже другие позволяют?
Мария Голобурдо:
Во-первых, да. Есть два сорта – английская и узколистная. Английская как раз таки для Испании, Франции, у них климат другой. Там она хорошо растет. В наших же широтах заморозки, она иногда не зимовала. А укрывать целое поле, может, кто-то бы и занимался, но это не я. Появились сорта, но я не знаю, почему людям раньше в голову не приходило. Сорта давно появились, которые зимуют прекрасно в наших широтах. Либо же у нас климат поменялся, что тоже имеет место быть. У нас стали другие зимы, они стали меньше, поэтому, скорее всего, она уже подходит к нашим..
Лавандовое поле – это больше было для души. И проект – сможем ли мы осилить 6 гектаров? Здесь всего 10 соток, из которых у меня есть неудачный опыт применения каких-то обрабатывающих средств. Часть съели майские жуки, что тоже показывает, что все-таки у нее есть вредители и с ними нужно как-то бороться. И следующее – это прополка. То есть если хорошо все подготовить и сделать все правильно, то ее будет меньше. На данный момент в этих камушках прекрасно растут сорняки. Мы с этой красавицей их выдираем. Периодически, раз в недельку прополка вот этого поля. Закончил – можно заново начинать.
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