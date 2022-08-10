Политолог: «Нам не надо войны, не надо крови. Мы хотим, чтобы польский народ был независимым»

Новости Беларуси. Гость рубрики «Тайные пружины политики» – политолог Петр Петровский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Григорий Азаренок, СТВ:

Как вам вильнюсский шабаш, если можно об этом так говорить?

Петр Петровский, политолог:

У меня сложилось некоторое дежавю насчет того, что происходило после 1945 года в каком-нибудь Париже, Нью-Йорке, где собирались Рада БНР, Рада БЦР и делили возможное финансирование, возможные деньги, которые Запад обещал им… Григорий Азаренок:

Кому-то и давал. Петр Петровский:

Это отдельный разговор. Такие, как Янка Филистович. Обещал кому-то выделить для борьбы с, как они называли, жидобольшевизмом. Не называли просто – с большевизмом, а с красной чумой. Теперь в принципе повторяется то же самое. Единственное – мы видим, что после начала спецоперации России в Украине большое количество средств на информационную войну шло на украинское направление. И в принципе мы видим, как за этими деньгами побежали наши беглые, потому что кушать хочется. Польша – страна не то что не резиновая, а недешевая. Если мы будем не просто в гипермаркеты ходить, а оплатим еще коммунальные услуги и бензин как минимум. И второй момент – мы не видим единства в этой оппозиции. Мы видим то, что она сама от себя устала, она уже второй год находится неизвестно на каком положении. И понятно, что вариться в собственном соку, в собственном гетто, отдельно от белорусского народа – это, во-первых, скучно. Себе пропаганду и байки рассказывать надоест. А с другой стороны, это и не надо их заказчикам. Заказчики видят, что держим мы их на финансировании, а результата никакого. Наоборот, мы видим, что в белорусском обществе уже все забыли про таких личностей и в принципе не хотят их видеть в Беларуси.

Григорий Азаренок:

Эти заявления, что возьмут Беларусь, пойдут сюда войной вместе с ВСУ – это типичный синдром предателя? Что вы никогда не возьмете здесь власть честно, вас народ презирает, и вы презираете взаимно этот народ. Только в обозе с оккупантами вы можете, как в 1918-м, как в 1941-м, как в 1991-м и как сейчас хотят. Петр Петровский:

Во-первых, это определенная агония. Уже перепробовали все способы, любые дискурсы, технологии, чтобы как-то к себе прильнуть белорусский народ. Ничего не получилось. С другой стороны, мы видим, что деньги выделяются на конкретные подрывные диверсионные задачи. Кушать хочется – надо выполнять эти задачи. Имеется при этом психологическая обозленность самих беглых. В этой ситуации действительно вспомнить Янку Филистовича. Этого парня, который вначале оказался подвержен пропаганде нацистской, промыли ему голову, потом вывезли на Запад. Там он в каких-то университетах, колледжах поучаствовал фашистских, тайных. Его взяли ЦРУшники, сказали: мы сейчас начнем войну с советской властью. Лети, мы тебя сбросим под Молодечно. И вот, сбросили. Его сразу взяли, привлекли к ответственности. Они такие Янки Филистовичи сегодня хотят найти и отправить в Беларусь для каких-то диверсий. Фактически куда они хотят отправить? Уже такие Филистовичи появлялись. Автухович – тот же Филистович. Федута. К 2024-2025 годам про них вообще все забудут. Это будет такой Шарецкий 2.0. Он есть, и его в политическом поле и больше нигде нет.

Григорий Азаренок:

А Ивонка? Петр Петровский:

Ивонка Сурвилла – это вообще отдельная песня. Григорий Азаренок:

Они опять создали какой-то переходный кабинет. Во-первых, их у Светки уже три. Еще вроде как есть, ими считается легитимный правитель Шарецкий. Но все забыли про мать их Ивонку. Петр Петровский:

Мать Ивонка – это больше, наверное, дети Тихановской будут ивонками, потому что все-таки Ивонку вывезли будучи несовершеннолетней. Она была оторвана не просто от Беларуси, она реально была гражданкой другого государства. Григорий Азаренок:

Но при этом она же какие-то манускрипты издает, приказы, Урад у нее есть. Это анекдот, конечно. Петр Петровский:

Это определенная ролевая политическая игра, которая приносит дивиденды, имеются заказчики. Я напомню, что Советский Союз рассматривал подобные псевдоструктуры как действительно опасные. Я объясню, чем они опасны. США не просто так их кормили. Для них это закладочка. Если вдруг что, у нас есть люди, которые вами будут управлять. Это подобно Фабиану Акинчицу для нацистской Германии. Да, славяне плохие, но у нас есть свой национал-социализм белорусский, который придет и вами будет управлять. И они будут эти структуры кормить. Конечно, будут их ограничивать в средствах, но все закладочки будут оставлять, потому что геополитическая борьба никуда не ушла. Григорий Азаренок:

И мы помним операцию «Трест», работу МГБ НКВД и КГБ Советского Союза. Которые ставили своей задачей так или иначе ликвидацию этих структур и этих персонажей. И это хорошая традиция, на мой взгляд.

Петр Петровский:

Это не просто хорошая традиция. Это задача для нашего выживания, для обеспечения безопасности нашего государства. Если мы этого не будем делать. То эти, давай прямо их назовем, агенты западных спецслужб, потому что все БНР, БЦР работали на западные спецслужбы, в частности на ЦРУ. Сегодня рассекречены документы, где у каждого – Абрамчик, думаю, у Сурвиллы это есть – у всех есть собственные криптонимы, все знают, где они получали заработную плату, в каких суммах и для чего. Они все являются агентами западных спецслужб. По крайней мере, верхушка. Остальные – лица, обманутые этими самыми политическими хулиганами. Григорий Азаренок:

Я, кстати, хотел это обсудить. Судьба таких персонажей. Мы помним эмиграцию после Великой Отечественной войны. Островский, Кушель, Арсеньева живут где-то в городке под Майами. Где этот белый крест нацистский стоит? Петр Петровский:

В Саут-Ривере. Григорий Азаренок:

Да, в Саут-Ривере живут, никуда не ездят. Такой райский уголок, деньги есть и так далее. А разных идиотов забрасывали в Советский Союз для диверсий, где их либо ликвидировали, либо отправляли в лагеря на 25 лет. И вот сейчас мы видим. Кто-то жирует, каждый день новое платье. И их задача – только произносить какие-то мантры, которые им вложат. А кого-то – под Лисичанск пушечным мясом на танки с голыми руками. Кого-то – на Северодонецк. Вот такое разделение труда получается. Петр Петровский:

Конечно, потому что там формируется иерархия. Одни – хозяева положения, по крайней мере, в своей небольшой ячейке в виде этих серых кардиналов. Другие являются грязными исполнителями.