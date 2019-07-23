Арендное жилье: кому дадут и куда обращаться

Арендное жилье – отличный выход из положения для тех, кто пока не может решить квартирный вопрос, но в то же время не хочет отдавать заоблачные суммы за съёмные квадратные метры. Как получить арендное жилье и какие документы необходимо предоставить, рассказали в программе «Большой город».

Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:

Чтобы получить такую квартиру в своё пользование, нужно немного. В первую очередь, необходимо обратиться в службу «Одно окно» администрации района, где гражданин состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий. С собой необходимо предоставить паспорт. В принципе, этого достаточно. Если будут необходимы какие-то ещё дополнительные документы, служба «Одно окно» их запросит самостоятельно. Если мы будем рассматривать категории граждан, которые имеют первоочередное право на получение арендного жилья, то им вместе с заявлением и паспортом необходимо предоставить и ходатайство от своего работодателя о предоставлении такого жилья.

Кто имеет приоритетное право на получение арендного жилья? Анастасия Попкова:

Законодательством чётко определён перечень лиц, которые имеют первоочередное право на получение арендного жилья. Такое жильё этим гражданам предоставляется на период трудовых отношений. К таким категориям граждан относятся, в первую очередь, судьи, прокурорские работники, молодые специалисты, работники, которые прибыли в столицу из других населённых пунктов, если у нас в городе не нашлось им равноценной замены. Также к таким категориям граждан относятся и работники организаций культуры, науки и профессорско-преподавательский состав высших учреждений образования. Также отдельным постановлением Совета министров таким правом наделены и тренеры спортивных школ, а также национальных команд.

Кто-то имеет какие-то льготы при получении арендного жилья? Анастасия Попкова:

Нет, льгот никаких не имеется. Если рассматривать получение арендного жилья гражданами, которые состоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства, то преимущества среди них имеют те люди, которые стоят на очереди с более ранней датой постановки. То есть больше законодательством льготы не предоставлены другим гражданам. То есть многодетные семьи не имеют льгот каких-либо, инвалиды также не имеют льгот. Снять такие квартиры достаточно просто: всю информацию о коммерческом жилье вывешивают на сайтах – Мингорисполкома и районов города. Мониторить их желательно почаще: если какая-то из квартир приглянулась, стоит незамедлительно ехать в «Одно окно» с паспортом и заявлением. Время подачи документов будет плюсом в вашу пользу при прочих равных.