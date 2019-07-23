Арендное жилье: кому дадут и куда обращаться
Арендное жилье – отличный выход из положения для тех, кто пока не может решить квартирный вопрос, но в то же время не хочет отдавать заоблачные суммы за съёмные квадратные метры. Как получить арендное жилье и какие документы необходимо предоставить, рассказали в программе «Большой город».
Анастасия Попкова, главный специалист управления жилищной политики Мингорисполкома:
Чтобы получить такую квартиру в своё пользование, нужно немного. В первую очередь, необходимо обратиться в службу «Одно окно» администрации района, где гражданин состоит на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.
С собой необходимо предоставить паспорт. В принципе, этого достаточно. Если будут необходимы какие-то ещё дополнительные документы, служба «Одно окно» их запросит самостоятельно.
Если мы будем рассматривать категории граждан, которые имеют первоочередное право на получение арендного жилья, то им вместе с заявлением и паспортом необходимо предоставить и ходатайство от своего работодателя о предоставлении такого жилья.
Кто имеет приоритетное право на получение арендного жилья?
Анастасия Попкова:
Законодательством чётко определён перечень лиц, которые имеют первоочередное право на получение арендного жилья. Такое жильё этим гражданам предоставляется на период трудовых отношений. К таким категориям граждан относятся, в первую очередь, судьи, прокурорские работники, молодые специалисты, работники, которые прибыли в столицу из других населённых пунктов, если у нас в городе не нашлось им равноценной замены. Также к таким категориям граждан относятся и работники организаций культуры, науки и профессорско-преподавательский состав высших учреждений образования. Также отдельным постановлением Совета министров таким правом наделены и тренеры спортивных школ, а также национальных команд.
Кто-то имеет какие-то льготы при получении арендного жилья?
Анастасия Попкова:
Нет, льгот никаких не имеется. Если рассматривать получение арендного жилья гражданами, которые состоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства, то преимущества среди них имеют те люди, которые стоят на очереди с более ранней датой постановки.
То есть больше законодательством льготы не предоставлены другим гражданам. То есть многодетные семьи не имеют льгот каких-либо, инвалиды также не имеют льгот.
Снять такие квартиры достаточно просто: всю информацию о коммерческом жилье вывешивают на сайтах – Мингорисполкома и районов города. Мониторить их желательно почаще: если какая-то из квартир приглянулась, стоит незамедлительно ехать в «Одно окно» с паспортом и заявлением. Время подачи документов будет плюсом в вашу пользу при прочих равных.
Ольга Шавейко, ведущий специалист службы «Одно окно» администрации Заводского района г. Минска:
На арендное жилье может претендовать любой гражданин Республики Беларусь, но преимущества для получения такого жилья имеют граждане, состоящие на таком учёте, и граждане в течение 15 дней с даты размещения этих списков имеют право в любое время, как мы служба «Одно окно» работаем – с 8 до 20, обратиться к нам за написанием такого заявления.
Дальше заявление рассматривают и учитывают все нюансы. Около 10% арендных квартир получают военнослужащие и приравненные к ним лица. Ещё на 30% коммерческого жилфонда претендуют так называемые «первоочередники» – молодые специалисты, целевики и те, кому по работе необходимо переехать в другой город. Примерно 60% уходит к гражданам, которые стоят на учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Если таких претендентов нет, заселяют любого желающего.