«Нужно работать фактически 7 дней в неделю». Каких успехов добились белорусы на международной олимпиаде по информатике

Белорусские учащиеся успешно выступили на 32-й Международной олимпиаде по информатике. Каких успехов они добились? Об этом узнали в программе «Минск и минчане» на СТВ. 343 участника из 87 стран мира. Конкуренция зашкаливает. И это несмотря на то, что в этом году интеллектуальное соревнование переместилось из Сингапура в онлайн-режим. Два дня по пять часов у монитора без отрыва и результаты впечатляют: у белорусов две бронзы и одна серебряная медаль.

Александр Буславский, старший преподаватель кафедры дискретной математики и алгоритмики ФПМИ БГУ:

Международная олимпиада по информатике – это результат, который позволяет сравнить уровень учеников школы с учениками по всему миру. И те, кто получают какие-то медали на международных олимпиадах, – это действительно лучшие ученики этого года нашей планеты.

С одним из национальных героев мы познакомились поближе. Для вчерашнего выпускника школы, а ныне студента факультета прикладной математики и информатики Ярослава Борисова это уже четвертое по счету международное соревнование. На Python и С++ ему общаться гораздо удобнее, но все же бронзовый призер немного рассказал о себе на привычном для нас языке.

Ярослав Борисов, студент 1 курса факультета прикладной математики и информатики БГУ:

Целый год каждые выходные в субботу и воскресенье мы обычно проводим тренировочные соревнования по пять часов. Иногда в течение года бывают и другие олимпиады, мы тоже на них ездим потренироваться, иногда в свободное время уделяю этому по 2-3 часа.

Александр Буславский:

Секрет успеха – очень большое количество работы. Олимпиаднику для того, чтобы эффективно добраться до международной олимпиады, показать результат, нужно работать фактически 7 дней в неделю по несколько часов в день, соответственно, отбирая это время либо от школьного обучения, либо от собственного свободного пространства. Нужно, во-первых, научиться языку программирования для того, чтобы можно было донести свои мысли до компьютера. Нужно иметь навыки математического, логического, алгоритмического мышления. На олимпиаде у нас сейчас допущено два языка – С++ и Java. С++ сейчас является основным языком для олимпиадников, поэтому тем, кто хочет стать олимпиадником, крайне рекомендую изучать именно этот язык.

Кроме Ярослава, в национальную сборную вошли еще три победителя Республиканской школьной олимпиады по информатике – Андрей Мищенко, Павел Санкин и Андрей Далецкий. В этом году грандиозный баттл будущих программистов развернулся удаленно. В том же кабинете, где мы беседуем с бронзовым призером, он и защищал честь страны. Александр Буславский:

Все знают о пандемии вируса COVID-19, соответственно, в этом году оргкомитетом принималось тяжелое решение, возможно, даже об отмене олимпиады из-за заболеваний, но было решено попробовать провести ее онлайн. Это впервые в истории, когда международная олимпиада по информатике проводится в онлайн-формате. У нас была возможность немного попрактиковаться: мы в сентябре проводили олимпиаду немного менее престижную – Европейскую юношескую олимпиаду по информатике. Мы на ней опробовали некоторые технологии, как можно онлайн ее провести, их же применили для того, чтобы провести уже международную олимпиаду. Каждая команда собиралась в своей стране, оттуда все соединялись в единую сеть и участвовали в этой олимпиаде. Были определенные средства контроля, но, насколько я знаю, ни одного случая дисквалификации не было. Мы подключали специальные образы, на которых размещалось программное обеспечение, одинаковое для всех участников, неважно где они сидели – в Америке, Бразилии или Беларуси.

О победе наш герой тоже узнал онлайн. Он резюмирует: все прошло как никогда спокойно и без стресса, практически в домашней обстановке. Зато не получилось зарядится теми волшебными впечатлениями, которые всегда оставляет после себя другая страна.

Ярослав Борисов:

Мы ехали в другую страну на самолете, там нас заселяли в отель. Каждый день у нас были интересные экскурсии по городу. Все участники собирались в одной аудитории, всех было видно. Интересно было узнать о культуре другой страны, пообщаться с участниками из других стран.

Золото, серебро и бронза – проходной билет в самые престижные вузы мира. Но Ярослав честно признается, что он патриот, поэтому без колебаний выбрал Белгосуниверситет. Александр Недзьведь, декан факультета прикладной математики и информатики БГУ:

На нашем факультете построена концепция контроля обучения учащихся, начиная со школы и заканчивая аспирантурой, потому что у нас есть целый набор институтов, в том числе подготовка олимпиадного движения, школа юных – ЮНИ-центр, дальше они идут студентами на 1-4 курс, потом поступают в магистратуру на два курса. Эта концепция у нас проходит через весь факультет.

Следующая высота для нашего героя, на которую, к слову, может посягнуть не любой студент – выйти в финал командного чемпионата по программированию вузов Беларуси и Прибалтики. Екатерина Пазюра, старший преподаватель кафедры технологий программирования ФПМИ БГУ, директор региональных соревнований чемпионата мира по программированию учреждений высшего образования Беларуси и Балтии:

Наш факультет уже 22 года проводит студенческий чемпионат, региональный, который объединяет студентов университетов Беларуси и Балтии. Победители этого чемпионата выходят на следующий уровень, победители региона Северной Евразии выходят на финал чемпионата мира по программированию. Ежегодно наш университет представляет команду на финале чемпионата мира, это очень высокое достижение, потому что прорваться в сотню лучших университетов мира очень тяжело.

Участвовать в таких соревнования не просто престижно, а еще и перспективно, ведь за серьезной победой открываются новые горизонты. Екатерина Пазюра:

Эти ребята, конечно, пользуются большим интересом со стороны IT-компаний, потому что они со студенческих лет умеют писать программы. Дальше – у нас командный вид спорта, называется командный чемпионат мира по программированию, они учатся работать в команде, разделять между собой работу и выполнять ее достаточно быстро. Они получают на нашем факультете еще и серьезную математическую подготовку. Ребята, которые имеют такой багаж, – это хороший резерв для ведущих IT-компаний Беларуси и всего мира.