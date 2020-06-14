Кто может рассчитывать на арендное жильё и можно ли будет его приватизировать? Рассказывает Александр Авраменко

Новости Беларуси. Арендное жилье – не ноу-хау этого дня. Страна прицельно строит его уже более 5 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Максимум построенного – в 2014 году, меньше всего – в 2017-м. На 2020 год запланировано возведение 135 тысяч квадратов из 4 миллионов. Много это или мало? Узнаем у гостя нашей студии – начальника управления жилищной политики Минстройархитектуры Александра Авраменко. Объём арендного жилья – примерно 3,5 % от всего жилищного фонда Юлия Огнева, СТВ:

Каким сейчас объемом арендного жилья располагает республика?

Александр Авраменко, начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

Если смотреть в процентном соотношении, то от всего жилищного фонда, который у нас имеется – это примерно 3,5 %. Мы стараемся делать всё для того, чтобы его было больше. Юлия Огнева:

Я так понимаю, что арендное жилье делится на две такие большие категории: то, которое новое строится, и то, которое перешло в разряд арендного и социального. Правильно? Александр Авраменко:

Да, но мы его не делим. Им пользуются люди, которые в этом нуждаются. Только следует обратить внимание на то, что оно есть как для очередников, тех, кто стоит на учете, в первую очередь для таких граждан, также есть для ряда граждан, которые связаны с необходимостью по работе им предоставлять такое жилье. Как распределяют арендное жильё?

Юлия Огнева:

К вопросу об этом условном разделении. Увеличивается количество арендного жилья сейчас в основном за счет вновь построенных строений? Александр Авраменко:

Наверное, не в основном, а практически за счет вновь построенных. Потому что то, что социальное было, его определили, оно есть и люди им пользуются. А теперь оно увеличится за счет нового строительства. Оно распределяется следующим образом: если есть 100 % таких квартир, то 30 % определяется для тех категорий по месту работы и плюс еще 10 % – для военнослужащих. Подписано соответствующее постановление, которым предусматривается отнести к числу первоочередников по получению такого арендного жилья и работников здравоохранения – даже практика показывает, насколько это благородный труд, насколько он необходим людям. Я считаю, что с этой точки зрения нужно поддержать их и жильем. Юлия Огнева:

То есть мы так плавно переходим к совещанию, которое состоялось на неделе у Президента? Александр Авраменко:

Ну да, почему бы и нет.

Юлия Огнева:

Давайте об этом документе. Александр Авраменко:

Давайте. Насколько мне известно, что только недавно подписано соответствующее постановление о том, что также будет предоставляться, вернее, в первую очередь для работников здравоохранения, для педагогических работников, для работников культуры, также для работников, которые осуществляют стационарный, паллиативный уход за больными. Юлия Огнева:

Это единственная новация этого постановления? То, что изменится в законодательстве, связанном с арендным жильем. Александр Авраменко:

В принципе, да. Это единственная новация. Нужно, чтобы человек искал работу не вокруг своего жилья, а чтобы жильё было обеспечено вокруг работ

Юлия Огнева:

Понятно – для того, чтобы предоставлять эти квартиры, нужно их строить. На этот год план – 135 тысяч квадратных метров жилья из 4 миллионов всего. Не мало ли? Александр Авраменко:

Много или мало – понятие относительное. Я как гражданин и просто человек считаю, что это, безусловно, мало. Но для того, чтобы определить, много или мало со стороны уже профессионала, здесь надо смотреть на ряд факторов. Это, конечно, и спрос, и бюджет. Потому что строятся за бюджетные деньги и строятся также за средства предприятий. Может строиться за счет других источников, не запрещенных законодательством, то есть за счет организаций частных форм собственности. Нужно, чтобы человек искал работу не вокруг своего жилья, в окрестностях, а чтобы жилье было обеспечено вокруг тех работ, где человек может приложить свои силы, знания и умения. «Мы сейчас работаем над документами, усовершенствуем нормативно-правовые базы» Александр Авраменко:

Мы сейчас работаем над документами, усовершенствуем нормативно-правовые базы для того, чтобы создать, может быть, еще лучшие условия (они уже есть, но еще лучшие условия), чтобы с большей охотой шли организации на такое строительство. Особенно частные формы собственности. Это здорово. Потому что их много, капитала, я думаю, хватает, и вперед только. Юлия Огнева:

Например, какие условия? Это доплата государства?

Александр Авраменко:

Вы знаете, наверное, сейчас преждевременно говорить, но так в общем. Юлия Огнева:

Какие пути есть? Александр Авраменко:

Они разные, начиная от организационных. Предоставление земли, например. Создание инфраструктуры, те же производства чтобы рядом были. Возможно (я сейчас не хочу утверждать) что-то дополнить в Налоговом кодексе, как-то с налогами посмотреть. Я не готов сейчас детально говорить про налоги, потому что тему еще надо проработать. Ну в таких примерно направлениях. Юлия Огнева:

Это Минстройархитектуры этим занимается сейчас? Александр Авраменко:

В первую очередь. Возможно, мы внесем какие-то дополнения в существующие нормативные акты, а возможно, выйдет это самостоятельным каким-то документом. Посмотрим от результата, что получится. Но мы над этим сейчас работаем. Если в государстве найдутся дополнительные источники финансирования, наша отрасль готова построить больше