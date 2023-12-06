«Это пушечное мясо для них». Как мошенники вербуют детей в интернете для преступных действий?

С какими проблемами и угрозами дети и подростки сталкиваются в интернете, как несовершеннолетние попадают в ловушку виртуального мира и как научить подрастающее поколение кибербезопасности? Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Каким конкретно угрозам подвергаются современные дети и что их может ожидать по ту сторону экрана? Назовите реальные примеры.

Дмитрий Мелешко, начальник инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД Мингорисполкома:

Дети очень рано становятся пользователями интернета. И на самом деле перечень угроз, которые их ожидают, очень большой. Первое – это реклама. Реклама всего, чего угодно: начиная от нелегального заработка денег, заканчивая распространением наркотических средств. Распространено мошенничество. Как пример, в Минской области одна из жительниц, несовершеннолетняя девочка, не выходя из дома, используя банковскую карточку, по республике совершила серию более чем из 20 преступлений. Это пресловутое мошенничество, обман пользователей сети Интернет и добыча сведений о лице и карт-счетах этого лица. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Мошенники знают, что это дети? Или у них просто телефонная база и они не видят, сколько лет тому, кому они звонят? Или они звонят именно детям?