Брошки, кулоны, флаконы от духов. Пообщались с минчанкой, которая уже 10 лет коллекционирует бижутерию

Думаете, это драгоценности из королевского будуара? Нет! Это роскошь, доступная каждому. Более 10 лет минчанка Ольга Турлова коллекционирует бижутерию. В ее шкатулке прописались украшения от 50-х годов XX века до наших дней. Броши, серьги, кулоны сделаны столь ювелирно, что притягивают взгляды как магнит, оставляя букет комплиментов.

Ольга Турлова, коллекционер украшений:

Моя любовь к коллекционированию началась давно, с детства. Правда, сразу это были наклейки от жвачек, фантики, затем это были вырезки из журналов и газет с различными рецептами, а в 2010 году в интернете я увидела чехословацкую брошку фирмы «Яблонекс» и влюбилась.