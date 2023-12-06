Как создают почтовые марки и где найти редкие серии? Побывали в Главпочтамте и узнали

Чашечка ароматного кофе, запах свежей выпечки и новогодние декорации – формула идеального субботнего утра для минчанок Марины и Ангелины. Встречают новый день подруги в Главном почтамте: там уже во всю царит праздничная атмосфера.

Добро пожаловать в новогодний салон. Самое время выбрать подходящий конверт, написать теплое поздравление и отправить заветные строки близким. И хотя в век цифровых технологий любое сообщение можно переслать в социальной сети за долю секунды, в бумажной переписке все же есть особая романтика.

Кристина Казакова, продавец 6-го разряда магазина «Почтовый салон» издательского центра «Марка» РУП «Белпочта»:

В почтовом салоне представлена новогодняя продукция. В этом году было выпущено восемь почтовых марок, а также почтовые карточки. В продаже имеются поздравительные открытки и сувенирные штампы с новогодней тематикой.

Здесь всегда много посетителей, и это неудивительно! В салоне можно отыскать редкие серии марок.