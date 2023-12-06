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Как создают почтовые марки и где найти редкие серии? Побывали в Главпочтамте и узнали

06 декабря 2023 11:44
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Чашечка ароматного кофе, запах свежей выпечки и новогодние декорации – формула идеального субботнего утра для минчанок Марины и Ангелины. Встречают новый день подруги в Главном почтамте: там уже во всю царит праздничная атмосфера.

Как создают почтовые марки и где найти редкие серии? Побывали в Главпочтамте и узнали-1

Добро пожаловать в новогодний салон. Самое время выбрать подходящий конверт, написать теплое поздравление и отправить заветные строки близким. И хотя в век цифровых технологий любое сообщение можно переслать в социальной сети за долю секунды, в бумажной переписке все же есть особая романтика.

Как создают почтовые марки и где найти редкие серии? Побывали в Главпочтамте и узнали-4

Кристина Казакова, продавец 6-го разряда магазина «Почтовый салон» издательского центра «Марка» РУП «Белпочта»:
В почтовом салоне представлена новогодняя продукция. В этом году было выпущено восемь почтовых марок, а также почтовые карточки. В продаже имеются поздравительные открытки и сувенирные штампы с новогодней тематикой.

Здесь всегда много посетителей, и это неудивительно! В салоне можно отыскать редкие серии марок.

Подробности в видео.

# Почта Беларуси # общество # Диана Лещенко # Анастасия Макеева # Фотофакт

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