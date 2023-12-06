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Похоронила дочь, но не опустила руки и создала блог. Рассказываем о победительнице конкурса «ИнстаМама – 2023»

06 декабря 2023 11:46
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Полезные наводки, ценные советы по уходу за ребенком и качественный лайфстайл контент. Говорят, быть блогером очень трудно, но невероятно интересно. В объективе победительница конкурса «ИнстаМама 2023».

Похоронила дочь, но не опустила руки и создала блог. Рассказываем о победительнице конкурса «ИнстаМама – 2023»-1

У каждой женщины, порой, возникает сильное желание изменить свою жизнь, освоить новую профессию. Героиня нашего сюжета не исключение. Следовать за мечтой – миссия непростая. Поддержка родных – самая сильная мотивация.

Похоронила дочь, но не опустила руки и создала блог. Рассказываем о победительнице конкурса «ИнстаМама – 2023»-4

Екатерина Бибик, победительница конкурса «ИнстаМама – Беларусь 2023»:
Самое главное для женщины, когда ты видишь, как твой муж любит ваших детей, как он находит время, чтобы побыть с ними, и как дети его обожают. Как сын бежит и глаза блестят, что папа пришел с работы. Это очень важно. Насколько возможно, он помогает. И насколько я позволяю.

Подробнее в видео.

# Брак и семья # общество # Валерия Яскевич # Вероника Макаревич # Фотофакт

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