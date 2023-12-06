Похоронила дочь, но не опустила руки и создала блог. Рассказываем о победительнице конкурса «ИнстаМама – 2023»

Полезные наводки, ценные советы по уходу за ребенком и качественный лайфстайл контент. Говорят, быть блогером очень трудно, но невероятно интересно. В объективе победительница конкурса «ИнстаМама 2023».

Екатерина Бибик, победительница конкурса «ИнстаМама – Беларусь 2023»:

Самое главное для женщины, когда ты видишь, как твой муж любит ваших детей, как он находит время, чтобы побыть с ними, и как дети его обожают. Как сын бежит и глаза блестят, что папа пришел с работы. Это очень важно. Насколько возможно, он помогает. И насколько я позволяю.