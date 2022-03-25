«Тёмные оттенки всегда делают образ богаче». Как сочетать цвета в гардеробе?

Весенний подиум напоминал тропики – россыпь фруктов, экзотические цветы, неоновые птицы. Яркие цвета, оттенки с кислинкой на пьедестале. Попасть в топ несложно. Достаточно вооружиться кругом Иттена.

Анна Ботян, стилист:

В первую очередь сочетаются смежные цвета, которые по кругу находятся рядом. Например, это зеленый с синим или это красный с оранжевым.

Все яркие цвета между собой сочетаются, например, как сегодня на нашей модели. Единственный нюанс, который вы должны всегда помнить, о том, что не стоит сочетать больше трех ярких цветов. Это будет перебор и окружающих может напрягать.

Королевский синий, кобальтовый, он же васильковый Шагала. По версии Института Pantone, этот цвет завладел сердцами девушек. Во-первых, это безумно красиво, во-вторых, подходит практически всем. С одной стороны, расслабляет, с другой –вписывается в деловой стиль. Выбирайте в пару красный и бежевый. Но не сгущайте краски, это самодостаточный колор. Анна Ботян:

Наш королевский синий хорошо сочетать именно с коричневым цветом, добавляя теплую нотку в весенний гардероб. Если у вас в гардеробе много черного, то черный можно разбавлять вот такими приглушенными оттенками. Темные оттенки всегда делают образ богаче.

Как летняя роса. Пастельные оттенки – история про лето. Полотна импрессионистов – лучшая версия. Нежные оттенки с примесью молока легко сочетаются между собой. Тот случай, когда можно позволить больше трех. Среди них бестселлер года – Very Peri. Сирень расцветет как с воздушной гаммой, так и с алым, апельсиновым и синим.

Анна Ботян:

Если вы выбираете яркие оттенки, на первых порах я бы рекомендовала не использовать принты, а использовать так, как мы сегодня использовали – чистые цвета без каких-либо принтов, деталей в виде стразов, вышивки и так далее. Важно, чтобы цвет в принте был точно такой же, как цвет в нашем образе. Например, как на нашей модели, красный сочный арбуз. Он на 100 % сочетается с красными брюками.

С первыми лучами солнца белый озаряет гардероб. Безупречная репутация всегда на руку. Как на белом холсте можно добавлять яркие оттенки? Благородный монохром миксуйте с голубым, салатовым и оранжевым. Не стесняйтесь – время заявлять о себе и взлетать в облака.