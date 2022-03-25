Изменяются правила использования арендного жилья. В каком случае люди могут не платить за проживание?

Когда обзавестись собственными квадратными метрами возможности нет, а создать свое уютное гнездышко – цель номер один, отчаиваться не стоит. Арендное жилье помогает горожанам решить квартирный вопрос в кратчайшие сроки. К слову, уже с 2022 года заполучить долгожданную жилплощадь стало еще проще. Новый указ Президента об особенностях использования арендного жилья воплотит заветные мечты в реальность.

Максим Терешков, председатель Минской областной коллегии адвокатов: 21 марта 2022 года Указом Президента Республики Беларусь «Об особенностях использования арендного жилья» государственным организациям, которые осуществляют строительство арендного жилья, предоставлено право определять порядок предоставления арендного жилья гражданам, работникам своего предприятия. Положениями Указа предусмотрено для государственных предприятий устанавливать арендную плату для своих работников в том размере, в котором они считают необходимым. Но не ниже предусмотренной арендной платы статьей 31 Жилищного кодекса Республики Беларусь.

При этом все деньги от аренды будут оставаться на балансе предприятия. Вырученные средства направят на развитие и содержание жилищного фонда.

Максим Терешков:

Отмечу, что арендное жилье, построенное с привлечением собственных средств тем или иным государственным предприятиям, не может быть отчуждено и передано в хозяйственное ведение другого предприятия без согласия того предприятия, которое построило это арендное жилье, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.