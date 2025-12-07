Это приоритет! Развитие страны на пятилетку и продбезопасность Беларуси обсудили с Инной Толкачёвой

Белорусские продукты уже давно не нуждаются в представлении. Их качество стало настоящим национальным брендом, синонимом натуральности и надежности. Однако страна не останавливается на достигнутом и смотрит в будущее, активно интегрируясь в глобальное движение за органическое сельское хозяйство. Направление, получившее статус одного из приоритетных, призвано не только укрепить позиции белорусского АПК, но и предложить потребителям качественно новый уровень экологически чистой продукции. О полезных свойствах перепелиного яйца и о роли птицеводства в продовольственной безопасности страны поговорим с гостем нашей программы, членом Совета Республики, директором Солигорской птицефабрики Инной Владимировной Толкачевой. Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству. Директор открытого акционерного общества «Солигорская птицефабрика». Победитель конкурса «Женщина года-2021» в номинации «Успешный руководитель». Второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Ожидания делегата

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Совсем скоро состоится второе заседание VII Всебелорусского народного собрания. Инна Владимировна, чего лично вы ожидаете? Инна Толкачева, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Серьезное мероприятие, конечно, которое примет основную программу на будущую пятилетку. Этот вопрос не может не волновать каждого члена нашего общества, поэтому, естественно, все внимание приковано сегодня к этому вопросу, потому что шло обсуждение этой программы. Эта программа достаточно долго версталась, должна была быть доведена до определенной готовности для того, чтобы мы были убеждены в том, что мы все делаем правильно и наша страна, согласно этой программе, будет дальше развиваться и будет также социально ориентированной страной, как сейчас и есть. Какой путь развития выберут делегаты?

Инна Толкачева:

Я думаю, социальный путь развития. Наша страна не поменяет ориентиры свои. И, естественно, я считаю это правильным, потому что у нас во главу ставится, конечно же, человек. Поэтому даже в программе первый приоритет – это демография. Это развитие демографических вопросов, чтобы сохранить свое население, сохранить и увеличить продолжительность жизни через систему здравоохранения, сохранить статус института семьи и, естественно, помочь этой семье для того, чтобы многодетных семей у нас становилось все больше и больше. Изучен мировой опыт! Уникальность перепелиной фермы на Солигорской птицефабрике

Виолетта Шаблинская:

Ваше предприятие активно развивается. Недавно была открыта перепелиная ферма. Расскажите, в чем ее уникальность?



Инна Толкачева:

Уникальность этой фермы в размерах и в объемах. Если сравнивать наше производство с российским, то это практически уровень России. 260 миллионов в России, 200 миллионов будет производить Солигорская птицефабрика. Когда мы приняли решение строить эту ферму, мы изучили весь мировой опыт. Потому что мы понимали, что это будет крупнейшая промышленная площадка на постсоветском пространстве. И нам, конечно же, хотелось, чтобы здесь было уже все правильно. Перепиловодство – самое молодое птицеводство в мире. Оно возникло только в 50-х годах прошлого столетия, и, соответственно, информации очень мало, потому что оно развивалось маленькими фермочками, небольшими объемами. И, конечно, когда ты садишь почти миллион голов на одной площадке, это уже совсем другие технологии. Мы изучили этот мировой опыт, мы его применили. Проект, как я уже говорила, это начало других проектов. На этом мы не остановимся. В продолжение это будет и цех переработки, и селекционно-генетический центр. Лукашенко предложил чаще использовать перепелиные яйца при организации школьного питания. Как реализуется сейчас предложение Президента