В Витебске проходит республиканская выставка текстиля

Погрузиться в калейдоскоп цвета и фактуры предлагают посетителям музея современного искусства Витебска. Там проходит выставка текстиля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В экспозиции – богатое разнообразие декоративно-прикладного творчества: от классических гобеленов и батика – до смелых текстильных объектов и инсталляций. Творения – дело рук представителей Белорусского союза художников и студентов творческих специальностей вузов из Витебска, Минска и Бреста.

Наталья Лисовская, доцент кафедры дизайна и моды Витебского государственного технологического университета:

В данной экспозиции, которая называется «Диалог поколений», находятся работы ретроспективные, начиная с 1944-го, заканчивая 2004-м. Показаны работы ручного качества, то есть совершенно разные техники. Валяние, авторский тафтинг, объекты, роспись по ткани. Много разных экспериментов, с которыми сейчас художники сталкиваются, и очень активно это воплощают в жизнь.

Выставка художественного текстиля в Витебске проходит в 16-й раз. Насладиться разнообразием техник и фактур посетители могут до середины декабря.