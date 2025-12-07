Беларусь поставила в Мьянму первую крупную партию лекарственных препаратов
Большая командировка Президента Беларуси по странам дальней дуги близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовала она 11 дней назад в Кыргызстане. Далее – еще ряд зарубежных государств. Мьянма, Алжир, Оман – политические отношения с этими странами на высоком уровне.
По словам белорусского лидера, главное – наполнить их реальными двусторонними проектами с выгодой для экономик. В приоритете – оперативность реализации договоренностей.
Так, в конце прошлого месяца Беларусь и Мьянма договорились углубить сотрудничество в том числе в сфере здравоохранения и фармацевтики. Уже на этой неделе наша страна осуществила первую поставку лекарственных препаратов на сумму более 160 тысяч долларов. Это средства для онкопациентов, а также антибактериальные и других терапевтических групп. Важно, что двусторонние отношения с Мьянмой и другими государствами не ограничиваются традиционной торговлей. Беларусь готова создавать совместные предприятия.
Лукашенко: закрытых тем в сотрудничестве Беларуси и Мьянмы нет. Подробности здесь.
Определенные сложности в поставках лекарственных препаратов связаны с их регистрацией, эти процедуры в странах отличаются. Но, как ранее отмечал глава Минздрава Беларуси, если есть взаимный интерес – всегда удается найти компромисс. Наша страна расширит поставки лекарств в Мьянму. Работать по данному направлению намерены и с Алжиром.
Местный рынок обеспечен собственной продукцией на 70 %. Партнерам был отдан для ознакомления перечень производимых в Беларуси препаратов – около 1700 наименований. После его изучения алжирской стороной будет определена наиболее востребованная в Алжире профильная продукция.
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