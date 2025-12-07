Беларусь поставила в Мьянму первую крупную партию лекарственных препаратов

Большая командировка Президента Беларуси по странам дальней дуги близится к завершению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стартовала она 11 дней назад в Кыргызстане. Далее – еще ряд зарубежных государств. Мьянма, Алжир, Оман – политические отношения с этими странами на высоком уровне. По словам белорусского лидера, главное – наполнить их реальными двусторонними проектами с выгодой для экономик. В приоритете – оперативность реализации договоренностей.

Так, в конце прошлого месяца Беларусь и Мьянма договорились углубить сотрудничество в том числе в сфере здравоохранения и фармацевтики. Уже на этой неделе наша страна осуществила первую поставку лекарственных препаратов на сумму более 160 тысяч долларов. Это средства для онкопациентов, а также антибактериальные и других терапевтических групп. Важно, что двусторонние отношения с Мьянмой и другими государствами не ограничиваются традиционной торговлей. Беларусь готова создавать совместные предприятия. Лукашенко: закрытых тем в сотрудничестве Беларуси и Мьянмы нет. Подробности здесь.