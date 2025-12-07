В Минске завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок выходного дня

Закрылись до 2026 года. Сегодня, 7 декабря, в Минске завершился сезон работы сельскохозяйственных ярмарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, они радовали покупателей каждые выходные с 20 сентября и пользовались повышенным спросом у жителей. На одной локации предлагали свежие овощи и фрукты, фермерские товары. А также соления, рыбу, сувениры. Все товары – по приемлемым ценам. А сегодня, в завершении торгового сезона, многие продавцы предоставили скидки.

Галина Бессмертная, жительница Минска: Я хочу купить капусты, потому что на ярмарке капуста вкуснее, лучше. Картошки еще купила. Потому что последняя ярмарка уже. Стараюсь купить то, чего еще дома не хватает.

Мария Шинкевич, пасечник:

Ездим мы сюда на Чижовку, очень довольны. Спасибо организаторам и городу. Пять лет, по-моему, где-то здесь участвуем. Места предоставляет город. Сертификаты качества мы предоставляем, справки о произведенной продукции. Все хорошо, все отлично.

Отметим, что приобрести товары можно было не только в районах Минска, но и во всех регионах страны. Теперь покупателей приглашают на рождественские ярмарки. Их будет работать более 500 в Беларуси. Торговля на одной из самых крупных площадок в столице – у Дворца спорта – стартует 20 декабря.