Как легко просыпаться утром? Несколько советов психолога

Утро каждого из нас начинается по-разному. Одни считают себя «жаворонками» и легко просыпаются на рассвете. А другие ежедневно борются со сном. В поиске эффективных способов пробуждения каждый выбирает свою методику.

Игорь Лавыш:

В 5 утра я просыпаюсь, завариваю кофе, иду в душ, вызываю такси, приезжаю на работу. Когда 2 или 3 года так просыпаешься, оно входит в привычку. Бодриться помогало то, что едешь куда-то, ты боишься кого-то подвести. Главное, ты просыпаешься, как вызов тебе. То есть если ты не проснешься, ты проиграл.

Кристина Смольская, психолог, эксперт по эмоциональному интеллекту:

Прежде всего, хорошо бы понимать, какая ваша цель вставать рано утром. Запланировать себе определенные дела на день, цели поставить и обязательно запланировать себе вознаграждение за эти дела и задачи. Кроме того, запланируйте себе на утро какую-нибудь хорошую приятность. Например, какой-то вкусный завтрак. Если вас ожидает что-то приятное, желание проснуться появится до того, как раздастся звонок будильника. Полноценный ночной сон помогает оставаться в хорошей форме и сохранять продуктивность в течение дня. Кристина Смольская:

Хорошо бы закончить пользоваться гаджетами где-то за час до сна. Тогда наш мозг успокаивается, мы не читаем никаких новостей и постепенно приходим в спокойное состояние. Очень важно подготовить комнату ко сну, то есть это проветривание, чтобы там было темно.

В век технологий есть множество разработок-помощников. Например, изобрели специальные гаджеты, которые считывают наилучшую фазу сна, и будильник звонит только в самый подходящий для вас момент. Кристина Смольская:

Есть прекрасные будильники, которые имитируют рассвет. Почему нам в осенне-зимний период так сложно вставать? Потому что темно за окном. И когда наш организм видит и чувствует в комнате свет, то это для него сигнал, что пора просыпаться, наступает утро.

Если простые советы не помогают и совсем сложно просыпаться, то, вполне возможно, это признак депрессии или эмоционального выгорания. В таких случаях лучше проконсультироваться со специалистами и помочь себе медикаментозно. Еще один способ для легкого пробуждения – неврологическая зарядка. Давайте сделаем ее вместе.

Дарья Табольская, фитнес-тренер:

Начинать предлагаю с разминки сухожильного шлема. Z-образными движениями проходить ото лба к макушке, затем от висков к макушке и от затылка к макушке. Затем можно растереть ушную раковину мягкими движениями до розового цвета. После чего следует простимулировать свои черепные нервы, и подъязычные в том числе, проглаживая себя по передней поверхности шеи от подбородка стекающими движениями.

Дарья Табольская:

Обязательно внимание уделить нужно нашей диафрагме. Расположить четыре пальца спереди, один палец поместить сзади. И на вдохе начинаем сжимать себя пальцами рук, при этом ребрами стараемся растолкнуть свои руки, а выдыхая, плавно, расслабленно, дать стекать грудной клетке вниз. Круговыми движениями стимулируем свой ЖКТ. Рисуем кружочки под пупком в одну сторону, а затем в другую. Дарья Табольская:

После этого можно показать мозгу свои руки и свои ноги. Такой лимфодренаж. Проглаживаем себя по внутренней поверхности, сбрасываем водичку, по наружной поднимаем наверх. Находим свои бедра, по наружной поверхности – можно сгибать ноги в коленях – опускаемся вниз, по внутренней поднимаемся наверх. И закончить это дело можно такой лимфодренажной встряской. Таким образом себя потрясите, и вы сразу же проснетесь и взбодритесь с утра.