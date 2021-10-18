Папа ругает, а мама поощряет. Можно ли наказывать детей?

Если дети цветы жизни, то в семье Цукановых растет целый райский сад: два сынишки и три лапушки дочки. Напроказничать – любимое занятие мелких. И тут приходится пожинать плоды.

Ксения Цуканова:

Раньше довольно часто, потому что мы проказничали, а сейчас меня более редко стали ругать. Ругают, только когда в комнате большой беспорядок.

Елисей Цуканов:

Не обидно. Я осознаю, что они чему-то меня этим учат.

Алена Цуканова, многодетная мама:

У нас в семье создалась такая система, что мама жалуется папе, а папа уже систему свою выстраивает.

Николай Цуканов, многодетный папа:

Да, когда сильно разбуянились, ребенок теряет берега, мы ставим в угол. Мы изучали наши славянские традиции, надо ребенка ставить лицом в угол, таким образом получается пирамидка, он может сконцентрироваться и осознать, подумать над своим поведением. Один с кнутом, другой с пряником. У родителей четко распределены роли. Папа ругает, мама поощряет. Но так ли хороша игра в доброго и злого полицейских?

Наталья Лисовская, психолог:

Все члены семьи – это одна команда. Если вы плывете в одной лодке, то вы должны в одном направлении действовать всей командой. У ребенка ведь не сформировывается понимание этих границ, в том числе и чужих границ. То есть если я это знаю, то я трачу гораздо меньше усилий, чтобы каждый раз адаптироваться к какой-то ситуации. Бить или не бить – вот в чем вопрос. Силовой метод к детям неприменим. Хотя нередко оправданием родителей служит фраза «а по-другому он не понимает». Наталья Лисовская:

Под наказанием мы не имеем в виду физическое наказание, потому что многие родители, к сожалению, исходят из того, что это единственный действенный способ. Я бы здесь начинала разбираться с того, насколько ребенок действительно получает внимание, достаточно ли он получает внимание. Потому что во многих ситуациях такой вариант привлечения внимания оказывается наиболее действенным и продуктивным. То есть мама или папа крикнули, стукнули кулаком по столу, но в итоге-то я получила то, что хотела.

Амнистия в делах воспитательных – совсем негуманная мера. Провинившийся должен понести наказание за содеянное, чтобы осознать свою вину. Пояснительный разговор – обязательное мероприятие. Наталья Лисовская:

Вообще, считается, что нежелательно наказывать физическим или интеллектуальным трудом. Таким образом формируем негативное отношение к самому процессу. Нет ничего страшного или плохого в том, чтобы помыть посуду. Да, это определенные усилия, но не более того. В такой ситуации у ребенка появляется неприятие процесса. Или то же самое – иди решай два часа примеры по математике. У каждого детского возраста свои «побочки». Реагировать на них следует соответствующе.

Наталья Лисовская:

Невозможно 15-летнего подростка поставить в угол. Здесь очень важно, чтобы родители росли вместе со своими детьми. В практике замечаю, что часто встречаются ситуации, когда ребенку уже 15, а родители с ним общаются как с 8-10-летним ребенком. Естественно, это будет вызывать дополнительные протесты. Наказанием может быть лишение удовольствий. Например, это может быть какой-то период бездействия. Ты наказан за то, что… И какое-то время проведешь, сидя на скучном стуле, в углу или где-то еще.