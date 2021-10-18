Уничтожили вражеский склад с боеприпасами. Как прошли учения десантников с использованием беспилотников

Новости Беларуси. Разведывательно-боевые действия на занятой условным противником территории, бой с врагами, преодоление водных преград. Все это сценарий учения парашютно-десантного батальона 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады. Причем прошло оно на полигоне Брестский и Ружанский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Дайлидко, командир батальона:

Выполняли задачи на незнакомых полигонах, на незнакомой местности. Кто-то был первый раз, из командиров подразделений в том числе, на данных полигонах. Но тем не менее, с задачей справились.