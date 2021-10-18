Она превращается в удобрение. Зачем убирать осеннюю листву?

Золотым, огненным, багряным – каждый год осень пестрым ковром устилает все вокруг. Чарующая картина, но иногда человеку все же приходится вносить свои правки в этот природный пейзаж.

Листва – прекрасное место для зимовки не только насекомых-вредителей. На опавших осенних красотах нередко ждут тепла и многие возбудители самых разных растительных заболеваний. Поэтому специалисты рекомендуют листву убирать.

Анжелика Пузанкова, руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства УП «Минскзеленстрой»: Вдоль улиц, на территории бульваров, скверов листва убирается в полном объеме. В лесопарковых зонах тоже убирается только вдоль дорожек. Все остальные территории остаются, чтобы сохранить тот биоценоз, который там сформировался. В основном это парковые лесные массивы.

Чтобы ускорить процесс уборки листвы, сегодня все чаще используют механизированные методы. Так, например, в обиходе сотрудников Зеленстроя имеются райдеры – компактные устройства, которые мощным потоком воздуха сдувают опавшую листву. Но есть и другие.

Несмотря на небольшие габариты, этому миниатюрному чудо-автомобилю удается совмещать в себе сразу несколько функций. Машина не просто собирает листву, но и перемещает материал в грузовик. Пара минут и золотого покрывала как и не бывало – результат налицо. Но залог успеха кроется не только в уникальных возможностях современной техники. Ручной труд тоже приветствуется.

Анжелика Пузанкова:

Допустим, Марата Казея закреплена за пионерами. Они туда приходят практически ежедневно, по 10-15 человек, выполняют эту работу. Если говорить в целом, то сегодня уже больше 7 тысяч привлеченных организаций отработало на наших объектах. Убрано около 3 тысяч гектаров листвы.

После уборки путешествие главного символа осени продолжается. Впереди поездка на линию компостирования, там опавшая листва превращается в экологически чистое, органическое удобрение. Такой вот круговорот веществ в природе.