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Это праздник нашего будущего: в Центральном районе наградили лучших учителей

28 сентября 2017 19:46
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Новости Беларуси. Накануне профессионального праздника 28 сентября чествовали учителей Центрального района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лучшие получили почетные грамоты и поздравления глава администрации Игоря Бузовского. Здесь же более 100 молодых педагогов пополнили ряды общественной организации «Белая Русь». А завершился праздник большим концертом.

Это праздник нашего будущего: в Центральном районе наградили лучших учителей-1

Галина Стрельчук, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 21 им. Н. Ф. Гастелло»:
Для современного педагога главное – идти в ногу со временем. Это значит не бояться использовать различные инновационные технологии.

Потому что нынешним детям интересно то, что их захватывает, то, что их будоражит.

Это праздник нашего будущего: в Центральном районе наградили лучших учителей-4

Эмма Павлова, учитель математики ГУО «Средняя школа № 21 им. Н. Ф. Гастелло»:
Поздравляют все уже с сегодняшнего дня и раньше. Желают, конечно, здоровья в первую очередь, теплыми словами.

Очень приятно.

Это праздник нашего будущего: в Центральном районе наградили лучших учителей-7

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района:
Это праздник нашего будущего, это праздник День учителя. Это праздник, который мы искренне воспринимаем как свой праздник, потому что высокое понимание учительства, оно заложено не просто в преподавании предмета.

Это на самом деле воспитание, формирование будущего нашего поколения.

Сегодня в Центральном районе 19 школ и гимназий и более 30 дошкольных учреждений. Десятки наград на престижных олимпиадах и конкурсах – общая победа школьников и учителей района.

# общество # Игорь Бузовский # Фотофакт # Школы в Беларуси # Учитель # Галина Стрельчук # Эмма Павлова

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