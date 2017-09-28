Это праздник нашего будущего: в Центральном районе наградили лучших учителей

Лучшие получили почетные грамоты и поздравления глава администрации Игоря Бузовского. Здесь же более 100 молодых педагогов пополнили ряды общественной организации «Белая Русь». А завершился праздник большим концертом.

Потому что нынешним детям интересно то, что их захватывает, то, что их будоражит.

Галина Стрельчук, учитель белорусского языка и литературы ГУО «Средняя школа № 21 им. Н. Ф. Гастелло»: Для современного педагога главное – идти в ногу со временем. Это значит не бояться использовать различные инновационные технологии.

Эмма Павлова, учитель математики ГУО «Средняя школа № 21 им. Н. Ф. Гастелло»: Поздравляют все уже с сегодняшнего дня и раньше. Желают, конечно, здоровья в первую очередь, теплыми словами.

Игорь Бузовский, глава администрации Центрального района:

Это праздник нашего будущего, это праздник День учителя. Это праздник, который мы искренне воспринимаем как свой праздник, потому что высокое понимание учительства, оно заложено не просто в преподавании предмета.

Это на самом деле воспитание, формирование будущего нашего поколения.

Сегодня в Центральном районе 19 школ и гимназий и более 30 дошкольных учреждений. Десятки наград на престижных олимпиадах и конкурсах – общая победа школьников и учителей района.