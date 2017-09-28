Тренировка на верхнюю группу мышц: гантели, гравитрон, кроссовер

Юрий Царёв, СТВ:

Мы готовы утолить ваш спортивный голод. Сделаем это вместе с абсолютной чемпионкой Республики Беларусь в разделе «фитнесс-бикини», вместе с финалисткой Кубка Москвы. И всё это – один человек, моя прекрасная соведущая Лилия Салимгареева.



Лилия Салимгареева, тренер:

Сегодня мы приступим к тренировке на верхнюю группу мышц. Перед тренировкой обязательно нужно провести разминку, чтобы подготовить мышцы и снизить риск получения травм. 10 минут хватит, теперь мы можем приступать.

Лилия Салимгареева, тренер:

Итак, начнём первое упражнение, которое будет направлено на работу дельт. Берём гантели. Берите сначала не сильно тяжелый вес. И делаем подъёмы. Вперёд подняли, отвели, опустили. И теперь в обратную сторону.

Спину нужно держать ровно, руки высоко не поднимаем.

15 повторений будет достаточно, потом – отдых.

Лилия Салимгареева, тренер:

Итак, второе упражнение у нас будет направлено на работу мышц спины. Сегодня будем выполнять подтягивания в тренажёре «гравитон». Берёмся руками. Делаем хват широкий.

Также можно делать и узкий, но сегодня будем использовать широкий. Ставим ножки и опускаемся.

Вытянулись. Подтягивайте себя за счёт ваших широчайших.

«Гравитрон» с противовесом подойдёт как для бывалых спортсменов, так и для новичков, которые ещё не умеют подтягиваться на перекладине.

Все движения делаем плавно, не спешим. Во время упражнения смотрим вверх. Лилия Салимгареева, тренер:

После того, как завершили, обязательно: сначала Вы ставите ноги, и только после убираете свои руки, по технике безопасности. Третье упражнение будем выполнять в тренажёре «кроссовер», в нижнем блоке. И будем мы делать бицепс. Устанавливайте вес, который Вам нужен. Обязательно спину держим прямо. Начинаем подтягивать рукоятку к себе, при этом локти не должны двигаться. Корпусом не помогаем. Выполняем 4 подхода по 20 раз.



Юрий Царёв, СТВ:

Наша тренировка подошла к своему завершению. Надеюсь, что вы хорошо прокачались, у вас прекрасное настроение, и вы с удовольствием вернетесь в наш спортзал ещё не один раз.