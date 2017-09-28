К слову, инклюзивные классы (это значит «совместные») для Солигорска не новость. Так, в школе № 1 уже 10 лет живут под девизом «Школа для каждого, школа для всех!»

Новости Беларуси. В Солигорске открылся центр инклюзивного образования. Там учатся вместе дети с особенностями и без, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Алена Назарчук, заместитель директора по учебной работе средней школы № 1 города Солигорска:

Школа создает такую среду, которая была бы доступна для каждого ребенка. Поэтому у нас в школе созданы, в первую очередь, средовые условия – оборудован пандус, проведена реконструкция здания школы и построен лифт. В классах создано развивающее пространство для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно, могли общаться с одноклассниками и с ними дружить.

Наша самая главная задача – формировать инклюзивную культуру. То есть менять сознание людей, что чтобы дети с особенностями имели возможность чувствовать себя счастливыми.

Солигорский инклюзивный центр – восьмой в регионе. Подобные уже есть в Молодечно, Ждановичах, Руденске, Борисове и Слуцке.