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В Солигорске открылся центр инклюзивного образования

28 сентября 2017 15:58
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Новости Беларуси. В Солигорске открылся центр инклюзивного образования. Там учатся вместе дети с особенностями и без, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

По словам специалистов, одним это помощь социализироваться, другим – адекватно воспринимать людей с ограниченными возможностями.

К слову, инклюзивные классы (это значит «совместные») для Солигорска не новость. Так, в школе № 1 уже 10 лет живут под девизом «Школа для каждого, школа для всех!»

В Солигорске открылся центр инклюзивного образования-1

Алена Назарчук, заместитель директора по учебной работе средней школы № 1 города Солигорска:
Школа создает такую среду, которая была бы доступна для каждого ребенка. Поэтому у нас в школе созданы, в первую очередь, средовые условия – оборудован пандус, проведена реконструкция здания школы и построен лифт. В классах создано развивающее пространство для того, чтобы дети чувствовали себя комфортно, могли общаться с одноклассниками и с ними дружить.

Наша самая главная задача – формировать инклюзивную культуру. То есть менять сознание людей, что чтобы дети с особенностями имели возможность чувствовать себя счастливыми.

Солигорский инклюзивный центр – восьмой в регионе. Подобные уже есть в Молодечно, Ждановичах, Руденске, Борисове и Слуцке.

# общество # Особенные дети # Фотофакт # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Алена Назарчук

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