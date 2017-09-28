О чем говорил Президент на встрече с участниками Совета католических епископов Европы

Новости Беларуси. Религиозные конфессии должны играть важную роль в урегулировании мировых конфликтов. Об этом 28 сентября заявил глава государства на встрече с участниками Совета католических епископов Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ Впервые на белорусскую землю одновременно прибыли почти 50 верховных католических иерархов Старого Света. Темы нынешней встречи – молодежь и ее роль в современном обществе. И, конечно же, проблемы, актуальные для всей Европы: экономическая нестабильность, тотальная миграция, британский Brexit. Минску, что называется, не впервой принимать мероприятия мирового уровня. Но столь масштабный религиозный форум в Беларуси проходит впервые. В нашу столицу приехало около полусотни католических епископов из разных стран. В 2016 году форум проходил в Монако, так что Минску пришлось побороться за право проведения такой конференции.

Тадеуш Кондрусевич, председатель Конференции католических епископов в Беларуси, Митрополит Минско-Могилевский архиепископ:

Многія краіны прапануюць, многія краіны хацелі бы правесці ў сябе такі форум. І калі я запрапанаваў, трэба было прадставіць нейкія аргументы. Многа аргументаў было, асабліва тое, аб чым мы сёння нагадваем – гэта добрыя адносіны з праваслаўнай царквой, з іншымі веравызнаннямі. Как знак особого статуса события – встреча с главой государства. Это первое мероприятие в повестке конференции. Форум хоть и религиозный, но вопросы обсуждают актуальные для многих. Роль молодежи в современном мире, экономическая нестабильность, мигранты, выход Британии из ЕС – Западная Европа переживает сильнейший кризис, который вываливается в конфликты и сказывается на духовной жизни общества. А это тревожный сигнал уже для всего региона. Лейтмотив встречи – как установить мир там, где еще неспокойно. Конечно, речь идет об Украине. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы делали и продолжим делать все от нас зависящее, чтобы минский процесс, минские соглашения, которым нет альтернативы, способствовали скорейшему восстановлению мира на украинской земле. Совсем недавно мы, еще раз повторив, подтвердили свою позицию в отношении войны в Украине. И наша позиция не нова: вам, представителям самой совестливой части нашего общества, могу сказать, что еще в начале конфликта мы предложили европейским политикам, как выйти из той ситуации, чтобы не усугубить положение. К сожалению, европейские политики согласились с нашими предложениями, но действий не последовало. А сегодня, когда погибли тысячи людей, когда это уже конфликт международного масштаба, все признали, что мы правы. И, фактически, многие предлагают тот же вариант, который я когда-то предложил в начале этого конфликта. Обстановка на Донбассе до сих пор не стабилизировалась. Ситуация требует еще большей консолидации.

Святослав Шевчук, глава Украинской греко-католической церкви:

Церковь Украины – не только православная и католическая, но и протестантская – старается сделать все, чтобы мир, за который мы молимся, восторжествовал. Мы молимся, чтобы эти известные на весь мир минские договоренности наконец-то были исполнены. В нашей стране о войне знают не понаслышке, поэтому сейчас берегут мир во всех его проявлениях. В Беларуси нет региональных конфликтов, а межконфессиональный мир установлен уже много веков назад. При этом Беларусь выступает за мир не только на своей территории, но и за спокойствие в общем европейском доме.

Александр Лукашенко:

Кто-то сказал, что мы чувствуем себя здесь как в своем доме. Не «как в своем доме», вы просто в своем доме. Здесь ваши верующие, которые любят вас, уважают, ценят каждое ваше слово. Поэтому вы в своем доме. Все, кто признает Беларусь как суверенную и независимую страну, могут считать этот дом своим. Вы очень правильно поднимаете сегодня голос в поддержку молодежи. И вы молодцы, что не видите будущее молодежи без мира и безопасности во всем мире и, прежде всего, на нашем континенте, европейском, за который мы с вами отвечаем. Беда в том, что происходит в Украине. Это беда. Но еще большая беда в том, что мы не можем остановить войну. Мы не можем дать надежду на будущее не только молодежи этого прекрасного государства, которым является Украина. Мы лишаем всякой надежды среднее и старшее поколение. Это говорит о тяжелейшем кризисе в Европе. Нужен очень громкий ваш голос и призыв – настоятельный призыв – к политикам и государственным деятелям остановить войну и укрепить безопасность на Европейском континенте, пока мы не потеряли Европу вообще. Мы говорим, что мы дошли до горячих столкновений в Европе. Выход Британии из Евросоюза – это тоже опасный прецедент, который может разрушить Европейский союз. Мы являемся поборниками единства Европы и Евросоюза, потому что мы сторонники многополярного мира.

О ситуации в Беларуси можно судить уже по составу участников встречи. На католическом форуме за одним столом переговоров и православные священнослужители, и представители власти. Александр Лукашенко даже предложил провести в Беларуси встречу Папы Римского и Патриарха Кирилла. Александр Лукашенко:

Здесь было замечено о результативности встречи Папы Римского и нашего Патриарха Кирилла где-то там, далеко на Кубе. Думаю, надо подумать о том, чтобы они встретились здесь, в Минске. Это как раз сегодня то место, где можно обсуждать проблемы Запада и Востока, Севера и Юга и всей планеты. Если вы с православной церковью придете к такому пониманию, я и белорусский народ сделаем все для того, чтобы вы сделали эту встречу в Минске исторической. Совет епископских конференций Европы продлиться несколько дней. Планируется, что во время форума иерархи посетят приходы Минска, встретятся с верующими и возглавят мессы