«Вопросов на сегодня уже нет». В Оршанском районе обсудили ситуацию с коронавирусом и сезонными болезнями

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей продолжают оказывать помощь социальным учреждениям страны. Такое поручение народным избранникам дал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей продолжают оказывать помощь социальным учреждениям страны. Такое поручение народным избранникам дал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Предметы досуга – шашки и шахматы, а также аквафильтры директору Яковлевичского дома-интерната для престарелых и инвалидов передали депутаты Инна Крачек и Виталий Васюков. В учреждении проживают более 80 человек и работает 62 сотрудника. Подарки пожилым людям вручали в территориальном центре социального обслуживания населения. В целях предосторожности из-за эпидситуации. Кстати, обстановку с коронавирусом и сезонными простудными заболеваниями в соцучреждениях Оршанского района обсудили за круглым столом.
Олеся Демидова, директор Яковлевичского дома-интерната для престарелых и инвалидов:
В последних числах октября мы привились от гриппа. Была 100-процентная прививка. Всех проживающих и всех работников. И 10 числа у нас началась ревакцинация. Проживающих мы привили на месте, а те работники, у кого были вопросы по здоровью, чтобы был допуск, прививались в поликлинике. Сейчас ревакцинация закончилась, все проживающие и работники 100 % привиты.
Инна Крачек, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мониторируя ситуацию практически каждый день, еженедельно мы всегда спрашиваем: чем вам необходимо помочь, чтобы быстро решить этот вопрос на уровне и исполнительной власти, и всего. Но вопросов на сегодня уже нет. Сегодня обеспечены всем, отработаны все механизмы. Это позволило сегодня не иметь в Витебской области вспышек ни ковида, ни каких-то других инфекционных заболеваний.
В Витебской области сегодня находится 15 домов-интернатов, в которых проживают более 3 500 постояльцев. 24 ноября с такой же миссией депутаты посетят больницу сестринского ухода в Новополоцке.