«Вопросов на сегодня уже нет». В Оршанском районе обсудили ситуацию с коронавирусом и сезонными болезнями

Новости Беларуси. Депутаты Палаты представителей продолжают оказывать помощь социальным учреждениям страны. Такое поручение народным избранникам дал Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предметы досуга – шашки и шахматы, а также аквафильтры директору Яковлевичского дома-интерната для престарелых и инвалидов передали депутаты Инна Крачек и Виталий Васюков. В учреждении проживают более 80 человек и работает 62 сотрудника. Подарки пожилым людям вручали в территориальном центре социального обслуживания населения. В целях предосторожности из-за эпидситуации. Кстати, обстановку с коронавирусом и сезонными простудными заболеваниями в соцучреждениях Оршанского района обсудили за круглым столом.

Олеся Демидова, директор Яковлевичского дома-интерната для престарелых и инвалидов:

В последних числах октября мы привились от гриппа. Была 100-процентная прививка. Всех проживающих и всех работников. И 10 числа у нас началась ревакцинация. Проживающих мы привили на месте, а те работники, у кого были вопросы по здоровью, чтобы был допуск, прививались в поликлинике. Сейчас ревакцинация закончилась, все проживающие и работники 100 % привиты.

Инна Крачек, член Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мониторируя ситуацию практически каждый день, еженедельно мы всегда спрашиваем: чем вам необходимо помочь, чтобы быстро решить этот вопрос на уровне и исполнительной власти, и всего. Но вопросов на сегодня уже нет. Сегодня обеспечены всем, отработаны все механизмы. Это позволило сегодня не иметь в Витебской области вспышек ни ковида, ни каких-то других инфекционных заболеваний.