«Мы были удобными детьми». Какие отношения должны быть в современной семье? Мнение мамы двух подростков

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Тимур, ты уже влюблялся в какую-нибудь девочку в классе?

Тимур Бортич, учащийся гимназии № 56 г. Минска:

Да, конечно. Алена Родовская:

А вот о своей влюбленности кому ты первому рассказал, сестре или маме? Тимур Бортич:

Сестре. Алена Родовская:

Давайте вот степень доверия обсудим.

Светлана Назаренко, психолог Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Учитывая, что у подростков все-таки здесь как задача сепарации и отделения от мамы, тут может быть тема такая, что как раз сестра – сверстник, и с ней тогда поделиться более так природно. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Ну лучше же сестра, чем какой-то посторонний человек. Алена Родовская:

То есть маме обижаться на это не надо, то что сын не пришел? Екатерина Забенько:

Мне кажется, очень правильно делает мама, что она сближает брата и сестру. Видно, что это не специально происходит, а тоже, в общем-то, показывая свое отношение.