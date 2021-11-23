«Мы были удобными детьми». Какие отношения должны быть в современной семье? Мнение мамы двух подростков
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Тимур, ты уже влюблялся в какую-нибудь девочку в классе?
Тимур Бортич, учащийся гимназии № 56 г. Минска:
Да, конечно.
Алена Родовская:
А вот о своей влюбленности кому ты первому рассказал, сестре или маме?
Тимур Бортич:
Сестре.
Алена Родовская:
Давайте вот степень доверия обсудим.
Светлана Назаренко, психолог Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Учитывая, что у подростков все-таки здесь как задача сепарации и отделения от мамы, тут может быть тема такая, что как раз сестра – сверстник, и с ней тогда поделиться более так природно.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Ну лучше же сестра, чем какой-то посторонний человек.
Алена Родовская:
То есть маме обижаться на это не надо, то что сын не пришел?
Екатерина Забенько:
Мне кажется, очень правильно делает мама, что она сближает брата и сестру. Видно, что это не специально происходит, а тоже, в общем-то, показывая свое отношение.
Алеся Бортич, мама двух подростков:
Да, ты просто наблюдатель. Нам, советским детям все запрещалось.
Алена Родовская:
Все, Алеся, конечно. Мы должны были жить по лекалам своих родителей.
Алеся Бортич:
Мы были удобными детьми: «Ты просто замолчи». Кто там спрашивал, что у тебя происходит? Поэтому, знаете что, вытащить информацию из ребенка – вот это самое сложное. Он или, например, ругается, бунтарит – ведь не каждый родитель и поделится, что там происходит – или ребенок просто замыкается, тебе слово не скажет. Поэтому тут надо подобрать такие ключики к нему, чтобы не подавить, чтобы он научился озвучивать, что происходит внутри.
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