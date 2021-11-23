Что делать, если переходный возраст ребёнка совпал с кризисом среднего у родителей? Спросили у психолога

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Ольга, все потерялись – родители потерялись, подросток потерялся. Кому найти выход из этой сложной ситуации?

Ольга Новаш, магистр психологии:

Здесь, наверное, все-таки нужно понимать, что взрослые мы, и ответственность больше лежит на нас. Екатерина Забенько:

Дети в этот период все отрицают, отвергают и не хотят идти навстречу абсолютно зачастую. Ольга Новаш:

И здесь очень важно все-таки вот это образование, потому что мы часто говорим, что мы были не такими. Я по себе помню, что мой подростковый возраст вообще прошел очень мягко. Здесь, наверное, очень важно все-таки образование. Потому что, когда ты понимаешь, что ребенок, например, все отрицает, но это отрицание не направлено против меня лично, а это направлено на свою независимость, на свою свободу, то тогда, в принципе, меняется наш посыл. То есть мы понимаем, что это не против меня, не больно мне, не я плохой, потому что внутри каждого родителя живет еще тоже маленький ребенок со своими вопросами, с которыми он вышел из детства. А мы понимаем, что он вырос, ему нужна свобода. Но и в конце концов, простите за сравнение, поводок пора отпускать.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Не знаю, я когда столкнулась с подобной ситуацией: переходный возраст у дочери – когда я на свою мать ни разу дурой или какое-нибудь плохое слово не употребила, а мне тут заявили, что знать меня больше не желают – я пошла к психологу. И психолог как раз таки мне дал дельный совет – понятно дело, что сепарация, мы должны отпочковать их от себя – она мне тогда сказала: «Ты должна постоянно напоминать о том, что ты рядом». Вот дочь мне заявляет: «Я знать тебя больше не хочу», – хлопает дверьми, уходит в школу. Я ей все равно звонила и спрашивала: «Тебя забрать? Ты покушала?» И то есть вот такими мелкими, ключевыми фразами я постоянно давала ей понять, что даже если ты меня сегодня знать не хочешь, я все равно готова прийти к тебе на помощь. И только тогда у нас тональность взаимоотношений начала меняться, потому что мне же тоже было тяжело принять. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Алена, вот ты сказала, что мы в нашем возрасте переходном не помним каких-то проблем. Алена Родовская:

А теперь давайте вспомним наших мам, которые нам скажут, какими мы были в переходном возрасте. Вздохнут и вспомнят это, как самое тяжелое время. Наталья Надольская:

Нет, мне кажется просто, что детям сейчас уделяется какое-то повышенное внимание, соблюдение границ, чтобы разговаривать. С нами как-то все было проще, мне кажется, у наших родителей. Екатерина Забенько:

Не особо церемонились. Моя мама скажет, что у меня до сих пор переходный возраст продолжается. Это 100 %. Светлана, скажите, у мальчиков и у девочек он протекает одинаково, и одновременно ли начинается? Изменились эти границы возрастные. Так вот, когда ждать?

Светлана Назаренко, психолог Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

На самом деле, есть некоторые различия. У мальчиков связано с тем, что выделяется мужской гормон тестостерон, соответственно, грубость, агрессивность повышается. Идет такое – самопрезентация: «Я мужчина», надо быть дерзким, смелость проявлять, позерство, бунт, как взрослость какая-то. Челленджи: «А тебе слабо?» – друг другу они тоже любят устраивать периодически. Что касается девочек, то есть здесь очень сильный акцент на внешность. Это эксперименты с прической, с одеждой, со стилем. И очень ранимость такая повышения. Меняется тело, тоже гормональный фон перестраивается. Немножко поправилась – это уже трагедия. Потом на этот возрастной этап приходится, понятно, первая влюбленность, как правило. И тоже, если какие-то неудачи с противоположным полом, то это связывается с внешностью. То есть, что-то не так: или там форма носа, или полная, именно с внешностью.

Алена Родовская:

Слушайте, но так мы всю жизнь живем. Чуть-чуть поправились и сразу страдаем. Наталья Надольская:

Смотрите, мы все время говорим о детях: «Детям тяжело, у них переходный возраст, давайте отведем их к психологу». А что делать родителям? Родителям ведь тоже тяжело переживать их переходный возраст. А иногда может наслоиться на кризис среднего возраста у родителей. У родителей кризис, у детей кризис. Екатерина Забенько:

Хорошо, когда кризис среднего возраста попадает в переходный возраст ребенка. Алена Родовская:

А может родитель прийти и сказать: «Послушай, я, конечно, понимаю, что у тебя переходный возраст, у меня кризис среднего». И что делать? «Вот я не хочу с тобой об этом разговаривать, потому что мне самой плохо – любовь», – например. Ребенок поймет маму, папу такого?