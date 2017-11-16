«Это отбор самых лучших, самых достойных, самых авторитетных»: НАН Беларуси выбирает новых академиков и членкоров

Новости Беларуси. 16 ноября в НАН Беларуси выбирают новых академиков и членов-корреспондентов. В жизни белорусских ученых это одно из ключевых событий года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каждый соискатель, как правило, представляет целое научное направление, которое оценивается и с точки зрения вклада в экономику Беларуси.

Конкуренция между кандидатами достаточно высокая и это при том, что каждый из них прошел отбор в несколько этапов. Всего в сессии общего собрания Академии наук принимают участие около 500 представителей ученого сообщества страны.