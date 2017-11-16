Прямой эфир

Абитуриентам – про ВУЗы, студентам – о предприятиях: в Минске проходит фестиваль «Студенческая осень»

16 ноября 2017 08:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минск пришла «Студенческая осень». Молодежный фестиваль собрал более тысячи молодых людей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои альма-матер представляют студенты 43 высших учебных заведений.

Абитуриентам – про ВУЗы, студентам – о предприятиях: в Минске проходит фестиваль «Студенческая осень» -1

Абитуриентам – про ВУЗы, студентам – о предприятиях: в Минске проходит фестиваль «Студенческая осень» -3

В ближайшие несколько дней участники форума смогут не только познакомиться с условиями приема в ВУЗы, но и посетить будущие рабочие места.

Абитуриентам – про ВУЗы, студентам – о предприятиях: в Минске проходит фестиваль «Студенческая осень» -6

Глеб Лапицкий, начальник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси:
Особенность нашего форума – мы рассказывает абитуриентам про те ВУЗы, которые представили. А нашим студентам показываем реалии и тот гарантийный социальный пакет, который они могут получить на предприятии.

Абитуриентам – про ВУЗы, студентам – о предприятиях: в Минске проходит фестиваль «Студенческая осень» -9

Юлия Нивчик, студент Гомельского государственного медицинского университета:
В нашем университете занимаются не только учебой, но и танцуют, поют, в парткоме активное участие принимают. Поэтому здесь не заскучаешь.

Абитуриентам – про ВУЗы, студентам – о предприятиях: в Минске проходит фестиваль «Студенческая осень» -11

Виктория Дробыш, студент Белорусского государственного аграрного технического университета:
Девушкам есть место в нашем ВУЗе. Здесь много парней. Это большой плюс для девушки, мне кажется. Ты можешь проявить себя в творчестве, можешь быть на сцене как певица, как актриса, как модель, как ведущая.

Впервые в форуме приняли участие гости из Эстонии, Казахстана и России. С помощью телемоста студенты обсудили профессии будущего. Например, возможность введения таких специальностей как нано-бухгалтер и нано-электромонтер.

# общество # Высшее образование в Беларуси # Глеб Лапицкий

Другие новости рубрики

Все новости
«Каждый пятый может умереть!» Чем опасна анорексия: признаки и последствия болезни
16 ноября 2017 08:33

«Каждый пятый может умереть!» Чем опасна анорексия: признаки и последствия болезни

57% белорусских семей имеют более двух детей: как изменилась белорусская семья за последние 10 лет и нужен ли штамп в паспорте?
16 ноября 2017 07:54

57% белорусских семей имеют более двух детей: как изменилась белорусская семья за последние 10 лет и нужен ли штамп в паспорте?

Детские оздоровительные лагеря: «Большой город»
16 ноября 2017 05:03

Детские оздоровительные лагеря: «Большой город»