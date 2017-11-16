Абитуриентам – про ВУЗы, студентам – о предприятиях: в Минске проходит фестиваль «Студенческая осень»

Новости Беларуси. В Минск пришла «Студенческая осень». Молодежный фестиваль собрал более тысячи молодых людей со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Свои альма-матер представляют студенты 43 высших учебных заведений.

В ближайшие несколько дней участники форума смогут не только познакомиться с условиями приема в ВУЗы, но и посетить будущие рабочие места.

Глеб Лапицкий, начальник главного управления по культуре и общественной работе Федерации профсоюзов Беларуси:

Особенность нашего форума – мы рассказывает абитуриентам про те ВУЗы, которые представили. А нашим студентам показываем реалии и тот гарантийный социальный пакет, который они могут получить на предприятии.

Юлия Нивчик, студент Гомельского государственного медицинского университета:

В нашем университете занимаются не только учебой, но и танцуют, поют, в парткоме активное участие принимают. Поэтому здесь не заскучаешь.

Виктория Дробыш, студент Белорусского государственного аграрного технического университета:

Девушкам есть место в нашем ВУЗе. Здесь много парней. Это большой плюс для девушки, мне кажется. Ты можешь проявить себя в творчестве, можешь быть на сцене как певица, как актриса, как модель, как ведущая.