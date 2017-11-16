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Самомассаж на рабочем месте: несколько способов взбодриться и снять напряжение

16 ноября 2017 11:08
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Вы – офисный сотрудник  и ваша ежедневная зона рабочего пространства – стол, стул и компьютер! В течение дня вы чувствуете, как находясь практически в неподвижном состоянии,  постепенно затекают шея, спина, руки и ноги. И терпеть эти ежедневные недомогания становится все сложнее…

Самомассаж на рабочем месте: несколько способов взбодриться и снять напряжение-1

К счастью, есть методики, которые позволяют притупить неприятные ощущения, тем самым замедляя процесс развития остеохондроза. Вот эти нехитрые манипуляции самомассажа, которые можно выполнить прямо на рабочем месте.

Самомассаж на рабочем месте: несколько способов взбодриться и снять напряжение-4

Самомассаж выполняйте в положении сидя и тратьте на это не более 5 минут за подход.  Сменяя легкие поглаживания круговыми надавливаниями, массируйте выступающие позвонки и шейные мышцы.

Самомассаж на рабочем месте: несколько способов взбодриться и снять напряжение-7

Самомассаж на рабочем месте: несколько способов взбодриться и снять напряжение-9

Самомассаж на рабочем месте: несколько способов взбодриться и снять напряжение-11

Компьютерная мышка и клавиатура – вот где находятся руки офисных планктонов практически 90% рабочего времени. «Размять пальчики» помогут все те же приятные поглаживающие движения по направлению от кистей к предплечью. От нежного переходим к более интенсивному воздействию.

Самомассаж на рабочем месте: несколько способов взбодриться и снять напряжение-14

С ногами дела обстоят еще проще. При возникшем дискомфорте пройдитесь несколько минут вдоль своего рабочего места или проработайте ноющую зону уже известными движениями от стоп к бедру. Соблюдать направление манипуляций по массажной линии очень важно! 

Самомассаж на рабочем месте: несколько способов взбодриться и снять напряжение-17

Выполнение неграмотно подобранных приемов самомассажа могут вызвать неприятные последствия.

Ну, а если помощь самомассажа уже не эффективна, вам следует обратиться к врачу! Больше внерабочего времени уделяйте спорту и будьте здоровы!

# общество # Фотофакт # Полезные советы # Здоровье # Мария Тур

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