Российский актёр Александр Головин подарит квартиру покупателю «Евроопт»: розыгрыш «Удача в придачу» состоится 18 ноября

Молодежь во всем мире готовится отметить Международный день студента! Игра «Удача в придачу!» от «Евроопт», конечно же, в центре событий! Еще бы, ведь значительная часть покупателей торговой сети – молодые семьи, для которых жилищный вопрос – проблема номер один, и нередко именно они становятся счастливыми обладателями самого главного приза – столичной недвижимости от «Евроопт».

В тон празднику «вершителями судеб» 46-го розыгрыша в эту субботу в минском ТРЦ «Е-сити» станут кумиры молодежи! Звездные гости в прямом эфире разыграют призы и лично оповестят счастливчиков о выигрыше! Имена селебрити пока держатся в секрете.

Но зато уже сейчас известно, что 26 квартиру от «Евроопт» в доме номер 3 на Мястровской разыграет и принесет удачу в придачу к своим покупкам одному из покупателей торговой сети российский актер, получивший известность благодаря киножурналу «Ералаш» и многочисленным кинокартинам – Александр Головин!

Сноубордист из «Ёлок» хочет сыграть Джокера: актёр Александр Головин отвечает на «Простые вопросы» (подробнее).

Также участников игры ждут три практичных и модных Nissan Terrano, 200 крупных денежных призов по 1 000 рублей каждый, тысяча билетов на двоих на концерт «Песня года-2017» и 80 тыс. сертификатов на покупки в «Евроопт» на общую сумму 400 тыс. рублей.

Поспешите в ближайший «Евроопт», сделайте заказ на сайтах онлайн-гипермаркетов «Е-доставка» и «ГиперМолл» до их закрытия в пятницу – и ключи от новенького внедорожника или даже квартиры в Минске в эту субботу могут достаться именно вам!

18 ноября в 13.20 в минском ТРЦ «Е-сити» на улице Денисовская, 8. вас ждет невероятный перфоманс из шуток, музыки и многочисленных подарков! И даже возможность поучаствовать в специальном конкурсе на самую удачливую фотографию посетителя «Е-сити» и выиграть нужную в домашнем хозяйстве бытовую технику! Следите за происходящим из любой удобной вам точки страны в режиме реального времени в 13.20 на телеканалах ОНТ и «НТВ-Беларусь», а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by.

А Евроопт продолжает убедительно доказывать, что настоящие чудеса случаются даже, если в них не верить! Вот и Андрей Потаенко, прораб из Могилева никак не ожидал, что в одну из суббот ему вдруг позвонит знаменитый певец Дмитрий Маликов и лично поздравит с выигрышем квартиры в Минске!

А чем ближе новогодние праздники, тем больше поводов поверить в чудеса! Попробуйте и вы изменить свою жизнь к лучшему, тем более что сделать это так просто –всего один раз зарегистрировавшись на сайте evroopt.by на странице «Удача в придачу!» – вы в игре! И в вашу онлайн-копилку будет падать по одному коду за каждые 10 рублей в чеке. А в день розыгрыша он может превратиться в автомобиль или квартиру в Минске! Больше шансов, если больше кодов! Желаем удачи!