Азарёнок: Президент дал мне ответственное поручение. Когда БЧБ-черви приползут, надо будет решить, что с ними делать

Новости Беларуси. Послание Президента народу и Национальному собранию сейчас обсуждается всеми экспертами и политологами. Не могли остаться равнодушными и те, кто оказались по ту сторону баррикад, где все воспринимают в штыки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Многие Telegram-каналы также разбирают слова Президента. Известный философ Николай Щекин в авторской программе Григория Азаренка поясняет смыслы, которые доносил наш Президент. Смотрите авторскую программу «Тайные пружины политики 2.0».

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент вчера дал мне ответственное поручение. Когда БЧБ-черви приползут, а они обязательно приползут, надо будет решить, что с ними нам делать. Общественной комиссии будут представлены материалы дела. Мы расскажем, кто они такие. И народ из общественной комиссии придет к одному единственно верному решению (подробнее в видеоматериале). Расслабьтесь, шутка. А теперь о серьезном, о важном, о сильном. О Послании Президента белорусскому народу и Национальному собранию. Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики 2.0». Вчера, когда я сидел в зале, меня не покидала одна мысль: за что Господь так любит Беларусь? Какая здесь тайна? Почему на стыке времен, в час жестоких испытаний, он послал нам такого лидера? Вышвырнутая из семьи народов, в 1990-е наша Родина осталась сиротой. Она пошла на панель, она захлебывалась в наркотиках, ее бесплатно насиловали, оплевывали, издевались, топтали, заставляли лизать то польские, то американские, то берлинские сапоги. Почитайте повесть Ивана Шамякина «Падзенне» 1994 года. Все оскотинилось, все рухнуло, надежды нет.

Григорий Азаренок:

Но пришел отец и отомстил за свою дочь. Расправился с ее обидчиками. Жестко, как ворошиловский стрелок. Поднял ее. Одел, расправил ее прекрасные волосы, накормил, обучил. И теперь нет ее прекрасней во всей Европе. И эту красавицу захотели забрать. Наглые, похабные, мерзкие, жирные, подлые гангстеры. Они манили ее деньгами, как педофил конфеткой. Они рассказывали ей о комфорте и потреблении, они уверяли, что в европритоне ей будет сладко, они сулили ей кучу мазохистских удовольствий во время ее распятия. Но отец взял автомат, вышел и сказал: пошли прочь отсюда, уроды. И защитил Родину. Отстоял. И вчера он обратился к ней. Нет такого сейчас нигде. Нет и не будет больше. В одной простой житейской фразе – возьмите бесплатно землю, ковыряйтесь в ней, голова дурью забита не будет – в одной этой фразе великая философия. Это в русле нашего почвенничества, Василия Макаровича Шукшина, Василия Ивановича Белова, Валентина Григорьевича Распутина. Это то, о чем писали: «И тут кончается искусство, и дышат почва и судьба». Не понять вам этого, айфоноглазые инстасамки, андроидные хрякосвины, гаджетные гады. А сколько отцовского в ответе на вопрос про срочников и войну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что касается вашей боли, которая сквозит из вашего вопроса. Вы знаете, вы очень переживаете за своих двоих сыновей, а у меня их трое. И вы знаете, что это за сыновья. Они прятаться никогда не будут за чужие спины. Если надо, пойдут (читайте далее).

Григорий Азаренок:

Президент задал своему народу три вопроса. А меня посетил четвертый: а достойны ли мы его? Когда ленимся, когда увлекаемся тщеславием, когда погружаемся во внутренние разборки, когда пересчитываем деньги, когда видим в служении Родине и корыстный интерес, когда суетимся, достойны ли мы такого лидера? А что было бы, если бы в 2020-м ситуация повернулась бы по-другому? Да на коленях бы уже все стояли и просили бы: верните, верните Батьку. Как в 17-м, умывшись кровушкой, молили: где же наш добрый царь-батюшка? И пришлось стальной волей за волосы выдернуть страну из кровавой пучины. Как в 93-м, в смертельной агонии реформ, искали спасения в водке, Кашпировском и грязном ваучере и тосковали о красной державе. Григорий Азаренок:

Такое чудо, как в 94-м, дается народу один раз. Так давайте Богу спасибо скажем за это дарованное чудо. И будем ценить его. Ну а вы, лощеные, интеллектуальные, модные, продвинутые, просвещенные, можете глумиться над моими словами, смеяться, издеваться, как глумитесь вы над Алексеем Талаем.

Поистине нету дна у вашей подлой мерзости. Вы даже не фашисты, для вас это благородное определение. Вы грязь, западная хлипкая грязь, хамиты, сыны хама, вошь, дрянь, вы дошли до самых глубин ада, о которых не подозревал даже Достоевский.

– Оделась в черное платье на день рождения его. Этого оказалось достаточно.

– А у вас плакат был?

– Да, у меня был альбомный листик, на нем написано: Екатерина Трофимовна, заберите своего сына.