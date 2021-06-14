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Дмитрий Пиневич: «Безвозмездное донорство отчасти безвозмездное, потому что всё равно выплаты происходят»

14 июня 2021 12:48
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Новости Беларуси. «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Под таким девизом проходит Всемирный день донора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Белорусы вносят существенный вклад в это доброе дело.

Дмитрий Пиневич: «Безвозмездное донорство отчасти безвозмездное, потому что всё равно выплаты происходят»-1

Несмотря на то, что 2020 год был ковидным, более 90 тысяч человек поделились частичкой себя для спасения жизней других. Наши соотечественники активно сдавали плазму крови для тех, кто сложно переносил коронавирус. В целом в Беларуси около 100 тысяч доноров. Более 67 тысяч добровольцев награждены знаком отличия «Ганаровы донар». В нашей стране активно развивается безвозмездное донорство. Накануне к такой акции присоединились представители Белорусского союза женщин, депутаты, представители профсоюза медиков.

Дмитрий Пиневич: «Безвозмездное донорство отчасти безвозмездное, потому что всё равно выплаты происходят»-4

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
У нас же не будет тотального безвозмездного донорства. Чтобы просто понимали, есть целый ряд доноров, есть целый ряд показаний доноров крови и плазмы, которые будут оставаться возмездными. Это специализированные виды оказания помощи, а безвозмездное донорство отчасти безвозмездное, потому что все равно выплаты происходят.

# Донорство в Беларуси # общество # Дмитрий Пиневич # Видеофакт

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